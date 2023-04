La salute di Erdogan: malore e stop ai comizi, il campanello d’allarme nel voto più importante

Roma, 27 aprile 2023 – Un leader stanco, alle prese con la campagna elettorale più importante della sua vita e che, per la prima volta nella sua carriera politica, deve fare i conti con i suoi limiti, non solo in termini di consenso, ma anche di tenuta fisica. Quel che è certo è che il presidente della Repubblica turca, Recep Tayyip Erdogan, questa volta più che mai avrebbe bisogno di una vittoria al primo turno delle elezioni per il rinnovo del Parlamento e la scelta del nuovo capo dello Stato, previsto per il prossimo 14 maggio. Invece, con ogni probabilità andrà al ballottaggio e lo farà in un momento in cui l’economia nazionale arranca, la scena internazionale è in continua evoluzione e lui avrebbe bisogno di tutte le forze a sua disposizione. Ma dovrà calibrarle bene dopo l’indisposizione di tre sere fa in diretta televisiva.

Recep Tayyip Erdogan, 69 anni, nel 2011 fu operato per un tumore al colon

La versione della presidenza della Repubblica è che il presidente ha avvertito un ‘forte dolore allo stomaco’ mentre si trovava in onda per una intervista televisiva. La difficoltà a parlare di Erdogan era evidente fin dall’inizio del programma, ma a un certo punto è stato il capo di Stato stesso a chiedere di interrompere la trasmissione, spiegando di soffrire di una indisposizione dovuta al ritmo serrato della campagna elettorale e scusandosi con i giornalisti presenti nel palazzo presidenziale e con il pubblico. Un fatto inedito, a cui il popolo turco, abituato a vedere Erdogan presenziare, instancabile, in ogni dove non era abituato. Il numero uno di Ankara arrivava da una giornata particolarmente intensa, con ben tre comizi in tre diverse località del Paese. Anche per questo, la notizia della defaillance presidenziale ha suscitato molte reazioni e altrettante fake news, che si sono diffuse a tempo di record per la rete, sembrerebbe grazie ad alcuni troll cinesi, che avrebbero operato secondo dinamiche di solito utilizzate da quelli russi.

Una delle versioni più lontane dalla realtà e che è stata maggiormente condivisa sui social, descriveva Erdogan colto da infarto al miocardio, in lotta fra la vita e la morte in un ospedale della capitale Ankara. Altre fonti hanno parlato di un possibile avvelenamento. In realtà il capo di Stato in corsia non è mai finito. È stato visitato dal suo medico di fiducia, che gli ha ordinato almeno 24 ore di riposo assoluto. Lo stesso presidente, attraverso il suo account Twitter ha voluto rassicurare il suo popolo, ringraziando per le decine di migliaia di messaggi ricevuti e assicurando che si sarebbe attenuto alle raccomandazioni dei dottori, ma che dopo la campagna elettorale sarebbe continuata come da programma.

Infatti, ieri è stato ripreso mentre, visibilmente provato, tornava a lavorare, salutando Putin in video conferenza in occasione della consegna del primo carico di combustibile alla centrale nucleare di Akkuyu, la prima della Turchia, che la russa Rosatom sta costruendo e che è stata quasi ultimata. Indisposizione a parte, la salute di Erdogan è un mistero da oltre 11 anni. Nel 2011 il presidente è stato operato d’urgenza di tumore al colon. Da quel momento, le notizie su un rapido deperimento della sua forma fisica vengono fuori con regolarità. Ma il popolo turco lo aveva visto sempre in prima linea all’estero e combattivo dentro i confini nazionali. Mai un cedimento. Fino a tre sere fa.