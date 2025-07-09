Era sparita dal villaggio turistico, la 18enne trovata impiccata

È stata ritrovata senza vita la ragazza ucraina diciottenne Marria Buhaiova, scomparsa venerdì scorso. Ci sarebbero pochi dubbi sul fatto che si è trattato di un gesto estremo. La studentessa dell’Università di Bratislava (Slovacchia) era scomparsa da un villaggio turistico di Carovigno, nel Brindisino, in cui stava concludendo uno stage. Il corpo è stato trovato dal gruppo cinofili dei vigili del fuoco in una zona di campagna ai margini della macchia mediterranea, a ridosso della statale 379, a meno di mezz’ora di cammino dal villaggio.

Una delle telecamere del vicino lido dell’Aeronautica l’aveva inquadrata mentre imboccava la strada sterrata che porta all’area dove ha scelto di morire. Si è impiccata a un albero. Ma le ricerche, condotte nei giorni scorsi non erano arrivate a individuare il corpo, che si trovava in un posto poco visibile. Sulle ragioni di quanto accaduto ancora non ci sono certezze. La giovane è stata descritta da chi l’aveva conosciuta sul lavoro come tranquilla e riservata. Anche molto introversa, visto che mentre gli altri ragazzi che come lei stavano facendo stage in strutture della zona facevano gruppo e spesso si vedevano anche la sera, lei tendeva a restare da sola. Mariia si era allontanata dal villaggio poco dopo che le era stato comunicato che il periodo di stage, che si sarebbe concluso domenica, non sarebbe stato tramutato in un contratto per un periodo di lavoro. La famiglia è stata avvisata dell’accaduto e tramite il consolato si sta cercando di facilitare il viaggio dei genitori, che dovrebbero arrivare nelle prossime ore.