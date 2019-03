Mumbai, 20 marzo 2019 - Polveri colorate e puro divertimento. È questo Holi, la festa dei colori celebrata in India a ridosso dell'equinozio di primavera. Il festival, nato per omaggiare un rito indiano sulla rinascita, si è trasformato un'occasione e un'esperienza speciale cui molti desiderano partecipare da tutto il mondo con l'unico scopo di divertirsi. Da festa religiosa, infatti, per molti Holi è diventato un evento dove regnano musica da discoteca e polveri colorate. Quasi un 'format' che viene esportato in tutto il mondo. Italia compresa, dove da anni vengono organizzate serate e addirittura corse podistiche all'insegna della polvere colorata.

La festa dei colori si inaugura con l'accensione di un falò che prende il nome di Holika Dahan, dove Holika è il nome di un demone nelle scritture Hindu e Veda. Il giorno dopo il falò, inizia la festa con un'esplosione di colori, giochi, danze e canti. Dato che Holi è celebrato con l'avvicinarsi dell'equinozio di primavera in un giorno di plenilunio, la data della festa non è fissa ma varia ogni anno a seconda del calendario induista e di quello gregoriano.

Osservata soprattutto in India, Nepal e nelle zone del mondo con significativi gruppi di popolazione di origini indiane, la festa dei colori ha avuto uno sviluppo anche in America del Nord e in Europa, come celebrazione della primavera, dei colori e dello scherzo.

