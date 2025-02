Epstein, anche Donald Trump nella lista dei contatti e nei registri di volo dell’ex finanziere

Roma, 28 febbraio 2025 - Ci sono anche i nomi di Donald Trump, e di Ivanka e Ivana Trump, nei documenti relativi all'ex finanziere Jeffrey Epstein, morto suicida in un carcere di New York il 10 agosto 2019, tra cui la sua lista di contatti, i registri di volo del suo aereo e un elenco di prove contro di lui.

Documenti già noti al pubblico tramite fughe di notizie, come la ministra Pam Bondi ha spiegato in una nota, ma mai ufficialmente pubblicati. "Il Dipartimento di Giustizia sta seguendo l'impegno alla trasparenza di Donald Trump sollevando il velo sulle disgustose azioni di Epstein dei suoi complici", si legge nella nota. "Questa prima parte di documenti getta luce sull'ampia rete di Epstein".

Il documento della 'Fase Uno', 200 pagine, non svela nulla di particolare, nella lista dei contatti di Epstein spuntano nomi famosi, ma già emersi in passato durante il processo a Ghislaine Maxwell, la complice di Epstein, come queli di Mick Jagger, Michael Jackson, Alec Baldwin, Ethel Kennedy (madre di Robert F. Kennedy Jr.), Naomi Campbell, Andrew Cuomo, Courtney Love, Bob Weinstein (fratello di Harvey Weinstein) e il defunto senatore Ted Kennedy.

Il nome di Donald Trump si trova a pagina 85, la stessa del pilota di Epstein, Larry Visoski. La prima moglie a la figlia del presidente sono a pagina 59 del documento della rubrica di Epstein. Il nome del tycoon era emerso anche durante lo scandalo per alcune foto con Epstein. E ora si scopre dai registri dell'aereo privato di Epstein anche che il presidente utilizzò il velivolo insieme alla seconda moglie Marla Maples (da cui divorziò nel 1999), alla figlia Tiffany e alla babysitter il 15 maggio del 1994. Il volo però non portava alla famigerata isola di Little Saint James, dove si sono consumate violenze su centinaia di donne, ma prima da Palm Beach all'aeroporto Reagan di Washington e poi da Washington allo scalo di Teteboro, in New Jersey.