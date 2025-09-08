Nuova epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. “Corsa contro il tempo”

Roma, 8 settembre 2025 - Una nuova epidemia di Ebola è in corso nella Repubblica Democratica del Congo, lo ufficializza il ministero della Salute del Paese africano, non nuovo a questa emergenza infatti si tratta della 16esima volta, e la prima nella provincia di Kasaï dal 2008.

Diversi decessi, anche tra operatori sanitari

A far scattare l'allarme è stata la morte di una donna incinta di 34 anni, avvenuta il 20 agosto nella zona sanitaria di Bulape, seguita dai decessi di una sua infermiera e di un tecnico di laboratorio con cui era entrata in contatto. L'Ebola avrebbe contagiato altre 28 persone, con 16 decessi e un tasso di mortalità del 57%, si evince dai dati governativi. A rendere più difficile l'emergenza è la morte di quattro operatori sanitari, tragedia che conferma i rischi d’infezione a cui sono esposti i medici e soccorritori in prima linea.

Scatta la risposta sanitaria

Per rispondere all'emergenza si stanno coordinando la Federazione Internazionale delle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (FICR), anche nota come IFRC, con la Croce Rossa della Repubblica Democratica del Congo, il ministero della Salute, l'Oms e i principali partner umanitari. Si punta a una risposta all'Ebola con azioni prioritarie che includono l'invio di squadre di risposta rapida e volontari nelle comunità, con il rafforzamento della sorveglianza e del tracciamento dei contatti per arrivare a una vaccinazione mirata per gli operatori in prima linea e i contatti. A Kinshasa sono già pronte oltre 2mila dosi del vaccino Ervebo per un'immediata distribuzione.

Una corsa contro il tempo

Ariel Kesten, capo delegazione del cluster nazionale della Federazione a Kinshasa, conferma che si tratta di una corsa contro il tempo: "Ogni ora è importante quando si tratta di contenere l'Ebola. La nostra priorità è proteggere gli operatori sanitari, supportare le comunità con informazioni affidabili e garantire che le risorse salvavita raggiungano coloro che ne hanno più bisogno prima che l'epidemia si diffonda ulteriormente".

Epidemia in zona difficili da raggiungere

L'epidemia è stata localizzata nelle zone sanitarie di Bulape e Mweka, nella provincia di Kasaï, posti isolati, difficili da raggiungere: da Kinshasa su strada si impiega almeno tre giorni a raggiungere i luoghi dell'emergenza, ritardando così il fondamentale rapido dispiegamento di team e aiuti. Inoltre l'unità di isolamento più vicina ha solo 15 posti letto, troppo poco per rispondere al crescente numero di casi.

Ceppo Ebola diverso da quelli precedenti

Dal sequenziamento genetico di questo ceppo di Ebola si è scoperto che è diverso da quello identificato tra il 2007 e il 2009, il "ceppo Ebola Equateur" che ha colpito nella provincia di Équateur nella Repubblica Democratica del Congo, e rivisto nelle epidemie del 2018, del 2020 e del 2022, evidenziando un altro fattore negativo che complica la risposta. Il ministero della Salute ritiene si tratti del ceppo zairese, ed ha invitato la popolazione a rimanere vigile ed a rispettare le misure preventive, segnalando in tempo eventuali casi sospetti.

La Federazione Internazionale delle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa ha invitato la comunità internazionale a mobilitare urgentemente risorse per impedire che l'epidemia si diffonda ulteriormente.

Ebola, malattia fatale

L'Ebola è una malattia grave, molto spesso fatale. Il virus si trasmette agli esseri umani attraverso il contatto ravvicinato con il sangue o le secrezioni di animali selvatici infetti e si diffonde poi da uomo a uomo. Sono cinque i ceppi riconosciuti del virus Ebola: sono Zaire (ZEBOV), Sudan (SUDV), Bundibugyo (BDBV), Costa d'Avorio (TAFV) e Reston (RESTV). Quattro di questi (Zaire, Sudan, Bundibugyo, e Tai Forest) sono patogeni per l'uomo e causano la malattia, mentre il ceppo Reston è innocuo per l'uomo. Il ceppo Zaire è il più diffuso ed è il più pericoloso, essendo responsabile del maggior numero di epidemie.