Entry-Exit System: addio ai timbri sul passaporto tra i timori per la privacy

Roma, 11 ottobre 2025 – Il 12 ottobre 2025 entra in vigore – seppure in modalità progressiva – l’Entry-Exit System (Ees) il nuovo sistema biometrico per il controllo dei flussi di persone verso l’area Schengen (e Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera). Dopo anni di rinvii e difficoltà tecniche, l’Unione europea punta a sostituire il vecchio metodo del timbro passaporto con registrazioni digitali e controlli biometrici, nel tentativo di modernizzare i confini esterni. Come si legge sul sito della Commissione europea, l’Ees è pensato per “rendere più efficiente e affidabile la gestione delle frontiere e identificare meglio chi supera i limiti di soggiorno consentiti”.

Cosa cambia

In pratica, il sistema registrerà dati anagrafici, tipo di documento, fotografie facciali e impronte digitali di cittadini di paesi extra-Ue – sia con visto sia esenti da visto – ogni volta che entreranno o usciranno dall’area Schengen. I dati sugli ingressi e sulle uscite resteranno nelle banche dati per 3 anni. Agli interessati, verranno poste anche quattro domande obbligatorie, tra cui l'indirizzo di residenza.

Secondo la Commissione, questo permetterà di “rimpiazzare la timbratura manuale, che non consente controlli sistematici e aggiornamenti precisi sullo status dei viaggiatori”.

Come verrà implementato

Come si legge nel comunicato del Consiglio dell’Unione europea, il lancio sarà progressivo e durerà sei mesi, fino al 10 aprile 2026. Durante questo periodo, i paesi membri potranno continuare a usare il timbro cartaceo e sospendere temporaneamente l’Ees in caso di problemi tecnici o congestione ai valichi.

Un accordo tra Parlamento e Consiglio – approvato il 19 maggio 2025 – prevede soglie crescenti: entro 30 giorni il 10 % dei valichi dovrà essere operativo, entro 90 giorni almeno il 35 %, fino a coprire l’intera rete entro la primavera 2026.

Le ragioni

La Commissione sostiene che il nuovo sistema garantirà controlli più rapidi e interoperabilità tra Stati, rendendo “più difficile l’uso di identità false e l’ingresso irregolare”. Inoltre, secondo quanto riportato da Reuters, i viaggiatori frequenti non dovranno ripetere le registrazioni biometriche a ogni ingresso, riducendo così le attese ai controlli.

La gestione tecnica del sistema sarà affidata a eu-LISA, l’agenzia europea per i sistemi informatici su larga scala. L’European Data Protection Board ha precisato che l’Ees “sarà soggetto a supervisione congiunta” per garantire il rispetto delle norme sulla privacy e sui diritti fondamentali.

I dubbi

Non mancano, però, i rilievi critici. L’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (Fra) ha avvertito che “la raccolta di dati biometrici su larga scala comporta rischi per i diritti delle persone”, chiedendo valutazioni d’impatto più rigorose e meccanismi di rettifica rapidi in caso di errori.

Anche il dibattito accademico ha segnalato possibili criticità legate all’uso crescente dell’intelligenza artificiale nei controlli automatizzati, che può introdurre bias o decisioni opache.

Sul piano pratico, diversi Stati temono congestioni ai valichi, soprattutto negli aeroporti e alle frontiere terrestri con flussi elevati. Come riconosce lo stesso Consiglio Ue, “i Paesi membri potranno sospendere temporaneamente l’Ees in caso di difficoltà operative significative”.

In Italia

In Italia le prime realtà ad adottare l'Ees già da domani sono gli aeroporti di Roma-Fiumicino e Milano-Malpensa e i porti di Genova e Civitavecchia. A partire dal 20 ottobre, il sistema sarà implementato progressivamente anche altrove.