Embrioni umani creati da cellule staminali, l’annuncio rivoluzionario degli scienziati

Londra, 15 giugno 2023 – Embrioni umani creati in laboratorio a partire da cellule staminali. L’incredibile risultato del Cambridge-Caltech è stato annunciato da Magdalena Żernicka-Goetz, biologa dell’Università di Cambridge e del California Institute of Technology, secondo quanto riporta un’esclusiva del Guardian. “Possiamo creare modelli simili a embrioni umani riprogrammando le cellule (staminali embrionali)”, ha detto la scienziata intervenendo ieri all’International Society for Stem Cell Research a Boston. E’ stato possibile dunque produrre in vitro gli embrioni senza ovuli né spermatozoi. Un progresso scientifico che potrà rivoluzionare la ricerca genetica e la cura delle malattie ma che apre anche un dibattito etico-legale senza precedenti.

I dettagli completi del lavoro del laboratorio Cambridge-Caltech devono ancora essere pubblicati su una rivista scientifica.

Un base a quanto riporta il Guardian il team di ricercatori ha riprodotto strutture che contengono cellule embrionali, di placenta e sacco vitellino, ma che non hanno (ancora) un cuore pulsante o l’abbozzo di un sistema nervoso. Si tratta infatti di embrioni a uno stadio di due settimane di sviluppo.

Notizia in aggiornamento