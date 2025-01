“Saluto romano? Sporchi trucchi, trovate di meglio”. Musk al contrattacco, cosa scrivono i media Usa

Roma, 21 gennaio 2025 – Elon Musk passa al contrattacco. E dichiara che i suoi avversari hanno bisogno di “trucchi sporchi migliori”, dopo le polemiche di ieri sul suo saluto di ringraziamento con il braccio teso ai sostenitori di Donald Trump. Alcuni critici lo hanno paragonato a un saluto romano e Musk scrive sul suo social X: “Francamente, hanno bisogno di trucchi sporchi migliori. L’attacco ‘tutti sono Hitler’ è così logoro”.

Le parole di Andrea Stroppa

Andrea Stroppa, il referente italiano di Musk, aveva postato il video su X, accompagnando le immagini con queste parole: “L’Impero Romano è tornato, a cominciare dal saluto romano”. Lo stesso Stroppa ha però poi eliminato il tweet, sostituendolo con un altro post: “Quel gesto, che alcuni hanno scambiato per un saluto nazista, è semplicemente Elon, che è autistico, mentre esprime i suoi sentimenti dicendo ‘Voglio darti il mio cuorè, ed è esattamente ciò che ha comunicato al microfono«, ha spiegato Stroppa, sottolineando: “A Elon non piacciono gli estremisti!“.

Poi ha postato una serie di foto di Kamala Harris, l’ex vicepresidente di Biden, e di Obama, immortalati con il braccio testo.

Il gesto di Musk nei media Usa

Il gesto di Elon Musk è stato interpretato e commentato in modo diverso sui media Usa. Non arriva a conclusioni il New York Times che titola sulle interpretazioni a cui ha dato origine. Il giornalista precisa di aver chiesto un commento al diretto interessato e di non avere ricevuto risposta.

Mentre la conduttrice della Cnn, Erin Barnett, lo ha definito “strano” e ha aggiunto: “È stato veloce. I nostri spettatori sono intelligenti e possono darci un'occhiata. Ma non è qualcosa che vedi di solito in un raduno politico americano, diciamo così", ha concluso.

Musk solo al comando del Doge

Intanto l’imprenditore biotecnologico Vivek Ramaswamy ha scelto di candidarsi alle elezioni in Ohio e ha lasciato la task force Doge che avrebbe dovuto presiedere insieme a Elon Musk. “È stato un onore contribuire a sostenere la creazione del Dipartimento per l’efficienza governativa” ha scritto su X, “sono fiducioso che Elon e il suo team riusciranno a semplificare il governo. Presto avrò maggiori dettagli sui miei progetti futuri in Ohio. Ma la cosa più importante e’ che ci impegniamo ad aiutare il presidente Trump a rendere l’America di nuovo grande!”.