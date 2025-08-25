La battaglia di Elon Musk: causa ad Apple e OpenAI. “Accordo illegale, soffocano la concorrenza”

Washington, 25 agosto 2025 - Una denuncia di 61 pagine, in cui si teorizza come Apple e OpenAI starebbero soffocando la concorrenza nei mercati dell’intelligenza artificiale, grazie alla loro “partnership illegale”. Un j'accuse nero su bianco: così le aziende di Elon Musk ‘xAi’ e ‘X’ hanno intentato una causa antitrust di vasta portata contro i due giganti della tecnologia che avrebbero “colluso” per mantenere il loro monopolio.

La denuncia sulle presunte violazioni di regole antitrust è stata depositata presso il tribunale del Texas: secondo le compagnie di Musk Apple e OpenAI avrebbero stipulato un accordo esclusivo che rende ChatGpt l'unico chatbot di intelligenza artificiale generativa integrato nel sistema operativo iPhone di Apple, bloccando al contempo rivali come il chatbot Grok di xAI, la startup di intelligenza artificiale del magnate Usa.

"In un disperato tentativo di proteggere il suo monopolio sugli smartphone, Apple ha unito le forze con l'azienda che trae maggiori vantaggi dall'inibizione della concorrenza e dell'innovazione nell'intelligenza artificiale: OpenAI, un monopolista nel mercato dei chatbot di intelligenza artificiale generativa", si legge nella causa depositata presso il tribunale federale di Fort Worth-

Elon Musk, le sue aziende hanno fatto causa ad Apple e OpenAI

Il colosso di Cupertino e OpenAI, il cui servizio ChatGPT è l'app gratuita per iPhone più scaricata negli Stati Uniti, hanno una partnership per l'integrazione dell'intelligenza artificiale negli ultimi iPhone. Apple sul mercato sta guadagnando lo 0,5%.

L'azione legale di oggi è un nuovo capitolo nell'aspra lotta per l'Ai in corso fra i colossi americani e si inserisce mentre i mercati attendono la trimestrale di Nvidia che sarà diffusa mercoledì e che è considerata come il termometro per la febbre per l’intelligenza artificiale.