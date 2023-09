Elisabetta II, il principe Harry in gran segreto alla chiesa di Windsor per rendere omaggio alla regina

Londra, 8 settembre 2023 - Il principe Harry ha reso omaggio alla regina Elisabetta in gran segreto, recandosi stamane alla chiesa di Windsor nel primo anniversario della sua morte.

Il Duca di Sussex è stato visto mentre lasciava la Cappella di San Giorgio verso l'ora di pranzo, secondo quanto scrive il Mail Online. Harry era giunto a Londra per partecipare ieri sera ai WellChild Awards.

E' stato un turista a notare il quinto in linea di successione al trono uscire dalla chiesa, e lo ha fotografato. Nelle stesse ore in Galles William e Kate si recavano alla Cattedrale di St Davids per deporre una corona accanto al ritratto della defunta monarca.

Harry subito dopo l'omaggio alla nonna scomparsa, si è recato all'aeroporto di Heathrow dove ha preso un volo per Duesseldorf, in Germania, dove domani prenderanno il via gli Invictus Games.

Ieri sera Harry, patron dell'associazione WellChild da 15 anni, ha tenuto per l’occasione un discorso toccante alla vigilia del primo anniversario della morte di Elisabetta: “Come sapete, non ho potuto partecipare alla premiazione l'anno scorso perché mia nonna è morta. Come probabilmente saprete, sarebbe stata la prima persona a insistere perché venissi ancora con tutti voi invece di andare da lei, ed è proprio per questo che so che, esattamente un anno dopo, stasera ci sta guardando dall’alto, felice di vederci stare insieme. La sua luce incredibile è sempre su di noi"