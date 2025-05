L’elicottero di Putin sfugge all’attaccato di droni ucraini. La rischiosa visita nel Kursk dello zar

Roma, 25 maggio 2025 – Kiev avrebbe potuto eliminare Vladimir Putin a maggio, quando lo zar si è recato nel Kursk e il suo elicottero è finito nel pieno di un attacco di droni ucraini, ma non ci è riuscita.

Il presidente russo Vladimir Putin ha rischiato di essere abbattuto mentre era in elicottero nel Kursk

A svelare l’incredibile rischio corso dal leader russo è stato Yuri Dashkin, comandante di un'unità di difesa aerea di Mosca, ripreso dalla Tass. Secondo il racconto di Dashkin il 20 maggio Putin ha visitato la regione di Kursk e proprio dal quel giorno fino al 22 la Russia è stata attaccata con svariati droni. Secondo il quartier generale russo in quel periodo sarebbero stati abbattuti 1.177.

Per Dashkin si è trattato di un’offensiva progettata proprio per colpire lo zar a Kursk. Un "attacco attivo alla regione" partito dalle retrovie ucraine per la visita di Putin. Nelle prime ore la difesa aerea russa avrebbe distrutto 46 droni nella zona. Poi “l'intensità dell'attacco durante il volo del presidente è aumentata significativamente", ha sottolineato l’ufficiale.

Per qualche interminabile minuto l’elicottero di Putin "si è trovato di fatto al centro della reazione a un attacco di massa". La Tass ha ricordato che nella notte tra il 22 e il 23 maggio diverse regioni russe furono attaccate massicciamente dai droni ucraini e normalmente ogni notte vengono abbattuti più di 150 droni. Una situazione che aveva fatto introdurre restrizioni temporanee al decollo e all'atterraggio degli aerei negli aeroporti di Mosca e della regione: Vnukovo, Domodedovo e Zhukovsky.