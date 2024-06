Elezioni Usa: nei sondaggi avanti Trump. Il repubblicano avrebbe dalla sua 5 dei 7 stati decisivi

Roma, 27 giugno 2024 – A cinque mesi dalle 60esime elezioni presidenziali degli Stati Uniti, i sondaggi danno in vantaggio lo sfidante repubblicano Donald Trump sull’attuale presidente democratico Joe Biden.

Secondo i sondaggi, l'ex presidente Donald Trump è in vantaggio sul presidente uscente Joe Biden (Ansa)

Dalle rilevazioni del New York Times emerge che Trump avrebbe un vantaggio di 4 punti percentuali su Joe Biden – 48% a 44%. La precedente rilevazione, effettuata nel mese di aprile, dava i due candidati testa a testa.

Più netta la previsione di Nate Sylver, fondatore di Five ThirtyEight, secondo cui le chance del tycoon di vincere le elezioni sarebbero al 65,7%, contro il 33,7% del presidente uscente. Il guru dei sondaggi prevede anche un vittoria di Biden nel voto popolare, con il 47,2% contro il 47,1% di Trump.

Anche le previsioni di voto del Washington Post, riguardanti gli stati chiave, vedono il candidato repubblicano vincente. Secondo le rilevazioni, che fanno una media dei sondaggi nazionali e locali, Trump avrebbe dalla sua cinque dei sette stati decisivi per la vittoria della Casa Bianca. L’ex presidente sarebbe in vantaggio in Michigan, North Carolina, Nevada, Arizona e Georgia. Biden potrebbe contare solo sul Winsconsin, mentre i due candidati sarebbero testa a testa in Pennsylvania.

Il duello televisivo sulla CNN potrebbe avere un peso determinante nello spostare i voti da una parta o dall’altra, in una partita che rimane tutta da giocare.