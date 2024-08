Elezioni Usa 2024, Kamala Harris: “Sarò la presidente di tutti gli americani”

Chicago, 23 agosto 2024 – “Accetto la candidatura, sarò la presidente di tutti gli americani”. È la frase più attesa della convention democratica di Chicago, chiusa dal discorso di Kamala Harris davanti a una platea in delirio. Lo scroscio di applausi era talmente forte che la nuova leader dei Dem ha fatto fatica ad iniziare a parlare.

Centomila palloncini bianchi, rossi e blu – i colori degli States – sono scesi dal soffitto dello United Center per celebrare il momento più solenne dell’anno: l'accettazione della nomination democratica da parte della vice presidente uscente. Accolta da una interminabile ovazione al suo ingresso – ha richiamato scherzando il pubblico: “Mettiamoci al lavoro” – una Kamala Harris è radiosa e forte, è andata dritta al punto nel suo discorso studiato nei minimi dettagli e durato 45 minuti.

Ha affrontato, uno dopo l’altro, i temi più caldi: dall’aborto alle guerre in Medio Oriente e Ucraina. E lo ha fatto portando sul palco la sua storia: “Mia madre era una dura: ci ha insegnato a non lamentarci delle ingiustizie ma a fare qualcosa per cambiarle”. E poi l’accento corale per ingaggiare gli elettori, in uno stile tanto amato dagli americani: “Questa non è solo l'elezione più importante della nostra vita, ma di una generazione”.

“Trump vuole farci arretrare. America, noi non torneremo indietro. Nell'unità c'è la nostra forza”. La candidata Dem ha messo in guardia da Trump: prima ha ironizzato sul suo avversario, poi l’affondo: “È un uomo poco serio, ma se tornasse alla Casa Bianca ci sarebbero conseguenze molto serie”.

Poi lo ha attaccato sull’aborto, altro tema divisivo per l’America. “Oggi in America troppe donne non possono fare la scelta. Trump ha selezionato accuratamente i membri della Corte Suprema e non ha ancora finito. Lui e i suoi alleati vogliono attuare un bando totale sull'aborto, con o senza il sostegno del Congresso e forzare gli stati a registrare gli aborti e le interruzioni di gravidanza”.

“In questi anni – ha detto Kamala Harris, virando ancora una volta sul personale – le donne mi hanno raccontato le loro vicende, storie di aborti condotti nei parcheggi, di medici che temono di andare in prigione, di ragazze che hanno subito violenze. E questo succede per colpa di Donald Trump: è parte della sua agenda”.

“Lavorerò per il cessate il fuoco”. Kamala Harris non si è tirata indietro nemmeno su Gaza, un tema spinoso che spacca di democratici e che per mesi ha trascinato Biden in una posizione elettorale difficile. Ha promesso che chiuderà l'accordo per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi: “Il presidente Biden e io lavoriamo senza sosta su Gaza: ora è il tempo di raggiungere un cessate il fuoco e un accordo sugli ostaggi”.

Ma voglio essere chiara – ha aggiunto – sarò sempre dalla parte di Israele sul diritto di difendersi, perché non possano mai ripetersi le cose irriferibili successe il 7 ottobre. Al tempo stesso quello che è successo a Gaza è devastante: tante vite perse, tante persone affamate che cercano sicurezza e soffrono, questo spezza il cuore”.

“Noi lavoriamo perché questa guerra finisca, perché gli ostaggi tornino a casa, e i palestinesi possano realizzare il loro diritto alla dignità, alla sicurezza, alla libertà e all'autodeterminazione”, ha concluso.

La vicepresidente ha affrontato anche il nodo dell'immigrazione, suo tallone di Achille che la espone a forti critiche da parte dei repubblicani. Harris ha promesso di “correggere il sistema dell'immigrazione che è fallimentare”. E ancora: “Donald Trump crede che un accordo sui confini danneggerebbe la sua campagna, quindi ha ordinato ai suoi alleati al Congresso di bocciarlo. Io mi rifiuto di fare politica con la nostra sicurezza”.

Prima del suo intervento, era stata una notte musicale, da vero show americano, in grande stile, a tratti sembrava la serata dei Grammy, con cantanti protagoniste, da Pink alle Chicks, con il deejay che aveva scaldato la platea al ritmo di James Brown, Bruce Springsteen e disco dance anni '70. L'apoteosi con l'ingresso di Harris in coda a una giornata in cui molti ospiti hanno attaccato Trump. Il reverendo Al Sharptin lo ha accusato di aver “alimentato il razzismo”. La senatrice Elizabeth Warren, accolta da un'ovazione che le ha sciolto le lacrime, ha ricordato come a Trump “non interessi il conto della spesa o del carburante ma solo dei suoi avvocati”.

E poi l’ingresso in un impeccabile completo blu. Parlando del suo passato da “ragazza della middle class” ha continuato nel solco del sogno americano che si realizza, tanto caro agli elettori. Quella che potrebbe essere la prima donna presidente degli Usa, ha portato in scena il suo passato di una famiglia fatta di donne forti – ha confessato che è stata sua madre a crescere lei e la sorella Maya quando i suoi genitori si sono separati – senza dimenticarsi degli uomini. Ha augurato buon decimo anniversario di matrimonio al marito Doug – “Ti amo” – e il secondo pensiero a Joe Biden: “Il tuo record da presidente è straordinario io e Doug ti saremo grati per sempre”.

Con l'elezione, ha poi spiegato, “abbiamo l'occasione preziosa di superare il cinismo, il rancore e le divisive battaglie del passato. Abbiamo la chance di tracciare una nuova strada da seguire. Non come membri di un partito o di una fazione ma come americani”.