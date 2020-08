New York, 20 agosto 2020 - A poco più di tre mesi dal voto di novembre, Barack Obama ha chiamato per nome quello che solo due giorni fa sua moglie Michelle aveva definito "il presidente sbagliato" e per la prima volta ha attaccato in modo diretto Donald Trump. "Il suo fallimento come presidente - ha detto Obama nella terza serata della convention democratica -, ha avuto gravi conseguenze". E l'ex presidente è andato dritto al punto, riepilogandole una a una: "170 mila americani morti. Milioni di posti di lavoro persi. I nostri peggiori impulsi scatenati, la nostra orgogliosa reputazione nel mondo drasticamente ridimensionata e le nostre istituzioni democratiche minacciate come mai prima". Un attacco pesante, rivolto al successore in un luogo simbolico, il Museo della rivoluzione americana di Filadelfia: inquadrato sullo sfondo della prima pagina della Costituzione firmata lì nel 1787, ha voluto mostrare che "la stessa democrazia è in pericolo". E si è rivolto agli americani aggiungendo: "Non lasciate che vi portino via il potere, che facciano a pezzi la democrazia. Diamo senso alle parole del nostro documento più importante".

Poi, ha continuato Obama, durante la sua presidenza Donald Trump si è comportato come "in un reality show" per "ottenere l'attenzione che desidera". E l'affondo e l'appello al voto: "Sanno che non posso convincerti con le loro politiche, così sperano di complicare al massimo il tuo voto, di convincerti che il tuo voto non conta - ha detto l'ex presidente -. Vincono così. E' così che appassisce la nostra democrazia. Non possiamo permetterlo". Per Obama, Joe Biden è un "fratello", un "uomo" che "tratta tutte le persone con rispetto e dignità". Mentre Kamala Harris è "un'amica". E insieme sono una "coppia ideale". "Potete dare - ha detto l'ex presidente, premio Nobel per la pace - un nuovo senso alla democrazia". Due giorni prima di lui, la protagonista della convention dem era stata Michelle Obama.

La reazione di Trump

Dal canto suo, la reazione del presidente in carica non si è fatta attendere: Donald Trump ha accusato l'amministrazione Obama-Biden di "stupidità" e durante l'intervento ha twittato mettendo in dubbio la sincerità del sostegno dell'ex presidente al suo ex vice. "Obama e Biden non hanno fatto un buon lavoro - ha chiosato -. Altrimenti non sarei qui alla Casa Bianca".

L'intervento di Kamala Harris

Nella terza serata della convention dem, Kamala Harris accetta ufficialmente la candidatura alla vicepresidenza Usa, prima donna di origini afro-indiane a farlo. Per valorizzare la protagonista della serata, dedicata ai giovani e alle loro battaglie contro la violenza delle armi e il riscaldamento climatico, accompagnata anche dalla cantautrice diciottenne star Billie Eilish, Obama ha suggerito di invertire l'ordine dei loro interventi, lasciando che la candidata alla vicepresidenza Usa avesse l'ultima parola. L'atteso intervento di Kamala Harris ha puntato il tutto per tutto sui suoi temi forti, approfittando del tema della terza giornata della convention: l'inclusione, le pari opportunità per tutti, una visione comune del futuro di un paese che al momento è "alla deriva" e "in preda alla paura", a causa della "incompetenza" del presidente. L'amministrazione Trump, ha detto, ha trasformato "le nostre tragedie in armi politiche".

Hilary Clinton: "Trump non sa fare il presidente"

Durante la convention, la Harris era stata preceduta da interventi di altre personalità di spicco, a partire dall'ex candidata sconfitta da Trump nel 2016, Hillary Clinton: "Votate come se le nostre vite e le nostre sopravvivenze fossero in pericolo - ha detto - perchè lo sono". Poi su Trump: ""Abbiamo bisogno di voti affinché lui non rubi queste elezioni. Non sa fare il presidente".