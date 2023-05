Elezioni Turchia, l’affluenza sfiora il 90%. Spoglio in corso: Erdogan a rischio

Ankara, 14 maggio 2023 – È in corso lo spoglio per le elezioni in Turchia. Un voto il cui esito si presenta incerto come mai negli ultimi anni. I primi risultati sono attesi per le 20. La riconferma del presidente Recep Tayyip Erdogan è tutt’altro che scontata. A incalzarlo è Kemal Kilicdaroglu, capo del partito repubblicano Chp e leader dell’opposizione.

Erdogan alle urne per le elezioni in Turchia (Ansa)

Affluenza quasi al 90%

La tv di Stato Trt ha reso noto che per l’elezione del presidente ha votato l'88,44% degli aventi diritto, mentre per le elezioni parlamentari l'affluenza è arrivata all'85,14%.

Chi è avanti

Secondo i dati diffusi dalla tv di Stato, con il 43% delle schede scrutinate, il presidente uscente è in vantaggio col 52,4% dei voti. Il suo principale sfidante Kilicdaroglu è invece al 41,7%. Si attesta invece intorno al 5% la percentuale dei consensi ricevuti dall'outsider Sinan Ogan.

L’opposizione però contesta l’attuale risultato. "In base ai dati in nostro possesso il nostro candidato Kemal Kilicdaroglu è in vantaggio", dicono i sindaci di Istanbul e Ankara, Ekrem Imamoglu e Mahsur Yavas, candidati alla vicepresidenza per l'opposizione. Imamoglu ha accusato l'agenzia di stampa ufficiale Anadolu di aver pubblicato dati falsi con un vantaggio sproporzionato rispetto alla realtà.

Lo stesso Kilicdaroglu ha scritto su Twitter: “Siamo in vantaggio”. "La democrazia è mancata a tutti – aveva detto questa mattina dopo aver votato – . Ci è mancato di essere tutti insieme, di abbracciarci. Vedrete, la primavera sta per tornare in questo Paese se Dio lo vuole e durerà per sempre".

Erdogan, che ha regalato soldi in contanti ad alcuni bambini mentre si recava ai seggi, segue lo spoglio da Ankara. “Mi auguro che dopo la conta dei voti ci siano benefici per la democrazia turca”, ha affermato dopo aver votato.