Elezioni in Spagna, exit poll: “Vince il Pp di Nunez Feijoo, male Vox. Maggioranza incerta”

Roma, 23 luglio 2023 – Elezioni in Spagna, boom elettorale del Pp di Alberto Nunez Feijoo: secondo il sondaggio Gad3 per Telecinco, la somma dei deputati ottenuti dal Pp (da un minimo di 147 a un massimo di 153), insieme a quelli andati a Vox (29-33 e 27 come numero più probabile), aprirà un nuovo ciclo politico e metterà fine a cinque anni di sanchismo. Insieme, il Ppe e Vox avranno i 176 seggi necessari ad avere la maggioranza parlamentare assoluta.

In netto contrasto con gli exit poll di Telecinco sono i dati forniti dalla tv pubblica Rtve. Il Pp è il primo partito avendo ottenuto tra i 145 e i 150 seggi; il Psoe tiene con una forbice tra i 113 e i 118; Sumar è terzo con 28-31 seggi. Quarta Vox con un numero di seggi tra i 24 e i 27: la scorsa legislatura ne aveva 52.

Anche secondo un sondaggio di SocioMetrica per ‘El Espanol’, il leader del Pp Alberto Nunez Feijoo sarebbe il vincitore delle elezioni in Spagna, ma con una forbice di numeri di seggi assegnati più bassa (134-140) rispetto ad altri sondaggi. In ogni caso con questi numeri servirebbe un accordo con Vox per raggiungere la maggioranza assoluta.

Volti sorridenti nella sede nazionale dei popolari spagnoli alla chiusura della giornata. Alla pubblicazione degli exit poll delle 20, si sono intraviste espressioni di soddisfazione tra alcuni dei dirigenti già arrivati nel loro quartier generale di Madrid per seguire i risultati. Fuori dalla sede intanto, fiato sospeso tra i simpatizzanti del partito già arrivati, con gli occhi incollati ai telefonini per studiare gli scenari ancora incerti dipinti dagli exit poll.