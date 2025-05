Elezioni Romania, Polonia e Portogallo: i risultati del Super Sunday in Europa

Roma, 18 maggio 2025 – L’Europa ha gli occhi puntati sul Super Sunday, la maxi tornata elettorale che ha portato alle urne Romania, Polonia e Portogallo. È alta l’attenzione sui due Paesi dell’ex Patto di Varsavia, dove la situazione complessa potrebbe avvantaggiare la destra, spostando ancora di più l’ago della bilancia verso la spinta nazionalista.

Saranno decisivi i risultati del ballottaggio in Romania, con un serratissimo duello tra George Simion (Aur) contro il sindaco di Bucarest, Nicusor Dan (indipendente). È sui nuovi equilibri in atto tra Europa e Usa – dalla battaglia commerciale in atto con Trump, alle posizioni divergenti su Russia e Ucraina – che si gioca la partita a Bucarest.

Ballottaggio probabile in Polonia, dove un candidato europeista è sceso in campo contro due rivali di estrema destra. Qui le elezioni parlamentari anticipate rischiano di confermare l'instabilità, senza maggioranze nette tra conservatori, socialisti e populisti. Il Portogallo dovrebbe invece riconfermare la vocazione centrista.

Ballottaggio delle elezioni presidenziali in Romania

Romania, Simion contro gli exit poll: “Sono il nuovo presidente”

“Io sono il nuovo presidente e restituisco il potere ai romeni". Così George Simion ha contestato l'affidabilità degli exit poll che danno il suo avversario Nicusor Dan delle presidenziali in Romania in testa di almeno 9 punti, dichiarandosi già vincitore delle elezioni.

Il leader nazionalista ha infatti affermato che le sue stime gli danno almeno 400mila voti in più rispetto al sindaco di Bucarest. Al momento, gli exit poll sono dalla parte di Dan, in testa con il 54,9%, contro il 45,1% di Simion.

Duello serratissimo in Romania

In Romania, il ballottaggio presidenziale vede George Simion, leader di Aur, che ha dominato il primo turno del 4 maggio con il 40,96%, contro l'indipendente Nicusor Dan, sindaco di Bucarest. Dopo l'annullamento del voto 2024 per interferenze, i sondaggi indicano una gara serrata.

I cittadini hanno quindi votato per scegliere il prossimo presidente tra Simion e Dan. Simion, 38 anni, guida l'Alleanza per l'Unità dei Romeni (Aur) e ha ricevuto l'appoggio dell'ultranazionalista Calin Georgescu, candidato indipendente e vincitore a sorpresa del primo turno a novembre 2024, turno poi annullato. Lo stesso Georgescu è stato poi escluso dalla seconda corsa presidenziale per decisione della commissione elettorale.

I sondaggi più recenti mostrano un testa a testa, dopo che Simion era in vantaggio sul 55enne sindaco di Bucarest Dan. Candidato indipendente con una piattaforma pro-Ue, Dan è stato il fondatore del partito riformista Unione Salvate la Romania, partito da cui si è dimesso nel 2016.

George Simion, candidato del partito 'Alliance for the Union of Romanians' (AUR)

Polonia verso il ballottaggio del 1° giugno

Le elezioni presidenziali in Polonia vedono Rafal Trzaskowski, sindaco di Varsavia e candidato della Coalizione civica (Ko), come favorito con oltre il 30% nei sondaggi. Un ballottaggio l'1 giugno è quasi certo, poiché nessun candidato sembra in grado di vincere al primo turno.

Trzaskowski, già candidato nel 2020 e sconfitto da Andrzej Duda, potrebbe beneficiare al secondo turno del sostegno di elettori di altri partiti della maggioranza, come Terza via (Szymon Holownia, 8%) e Nuova Sinistra (Magdalena Biejat, 6%).

Il sindaco di Varsavia, Rafal Trzaskowski alle urne con la moglie

Il principale avversario è Karol Nawrocki (Pis), al 23%, la cui campagna è stata segnata da controversie: legami passati con un estremista di destra e uno scandalo immobiliare legato a un monolocale a Danzica.

Al terzo posto compare nei sondaggi Slawomir Mentzen (Confederazione), con il 13%. Mentzen rappresenta l'estrema destra e potrebbe influenzare il ballottaggio: se i suoi elettori appoggiassero Nawrocki, la sfida sarebbe aperta. I sondaggi danno Trzaskowski favorito al ballottaggio, con oltre il 55% sia contro Nawrocki sia contro Mentzen.

Portogallo al voto: è la terza volta in tre anni

Urne aperte in Portogallo dove 10,8 milioni di elettori elettori sono stati chiamati alle urne per eleggere i 230 deputati dell'Assemblea nazionale. È la terza volta in tre anni: le dimissioni del premier conservatore Luis Montenegro, bocciato da una mozione di sfiducia, hanno infatti portato dopo appena un anno alla ripetizione delle politiche che non dovrebbero tuttavia dare risultati molto diversi dalla composizione del Parlamento uscente.

Luis Montenegro

Tra le 18 forze in gara spiccano la coalizione conservatrice Alleanza Democratica (Psd) del premier uscente Luís Montenegro, il Partito Socialista (Ps) e il partito populista Chega. I sondaggi danno il Psd al 34,8%, seguito dal Ps al 28,1% e Chega al 15,2%. Nessun partito sembra raggiungere la maggioranza assoluta.

Montenegro, sfiduciato a marzo 2024 per accuse di conflitto d'interessi, propone tagli fiscali, 59mila alloggi pubblici e aumento del salario minimo a 1.100 euro. A livello politico, Montenegro esclude alleanze con Chega. Il socialista Pedro Nuno Santos punta su sanità pubblica, salario minimo a 1.000 euro entro il 2026 e rinnovabili.

Montenegro rimane ampiamente favorito per la carica di Primo ministro e lo scandalo che ha portato alle sue dimissioni – un'azienda intestata ai familiari che percepiva sussidi pubblici – non viene considerato importante dagli elettori, almeno stando ai sondaggi. Gli stessi sondaggi accreditano il Psd del premier uscente del 34% dei consensi, un dato leggermente superiore alle scorse elezioni, contro il 26% dei socialisti di Pedro Nuno Santos e il 19% dell'estrema destra di Chega. Di fatto una ripetizione del Parlamento uscente in cui i conservatori avranno la maggioranza, ma solo relativa.

Il voto di Pedro Nuno Santos, leader dei socialisti portoghesi

Per Montenegro si ripresenterà dunque lo stesso dilemma del 2024, con le stesse potenziali ricadute europee: se allearsi con l'estrema destra di André Ventura oppure cercare appoggi altrove. La risposta al momento sembra essere la stessa: niente legami con Chega, ma un generale inasprimento delle politiche contro i migranti e una maggior enfasi sulla pubblica sicurezza.

Andre Ventura, leader del partito Chega

Altra incognita è rappresentata dall'astensione: vicina al 40% e che l'ennesimo appuntamento elettorale potrebbe aumentare al di la dei problemi irrisolti come la sanità pubblica e l'edilizia popolare, molto sentiti e protagonisti della campagna elettorale.

Il vero protagonista della campagna però è stato Ventura: non solo per gli slogan contro zingari e immigrati, ma per aver accusato due malori, l'ultimo dei quali lo ha costretto a cancellare tutte le attività a due giorni dal voto; le sue condizioni di salute potrebbero sollevare un'incognita negli elettori (non raccolta dai sondaggi, precedenti) in grado di favorire ulteriormente il Psd.