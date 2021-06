Parigi, 20 giugno 2021 - Elezioni regionali francesi: il partito di Marine Le Pen - il Rassemblement National - è in forte crescita ma non sfonda, come si era pronosticato. Secondo i primi exit poll la destra dei Républicains è complessivamente in testa nel Paese.

Sondaggi smentiti, dunque: al contrario dei dati della vigilia il Rassemblement National non è in testa nella maxi regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, dove il transfuga dei Républicains, Thierry Mariani, è secondo dietro al presidente della regione uscente, Renaud Muselier (Républicains), che ha avuto il sostegno del partito della maggioranza di governo, La République en Marche.

A livello nazionale, secondo gli exit poll, la destra e il blocco di sinistra sono testa a testa, il partito di Marine Le Pen non arriverebbe al 19%.

Sempre stando ai primi exit poll sulle elezioni regionali francesi vedono in vantaggio i gollisti di Les Republicains, al 29% secondo l'istituto Ipsos, seguiti dal Rassemblement National di Marine Le Pen, al 18,5%, e dai socialisti al 18%. Il blocco dei partiti ecologisti è dato al 12% mentre La Republique en Marche del presidente Emmanuel Macron si ferma al 10% in coalizione con Modem, stessa percentuale raccolta dalla sinistra radicale di France Insoumise. Il voto conferma quindi la scarsa capacità di En Marche di radicarsi nei territori.