Elezioni in Olanda, avanti l’estrema destra di Geert Wilders

Amsterdam, 22 novembre 2023 – Il Partito per la libertà (Pvv) di estrema destra, guidato da Geert Wilders, è in vantaggio nelle elezioni legislative olandesi. Secondo il primo exit poll, citato dai media nazionali, il Pvv è primo con 35 seggi sui 150 contesi, seguito dalla lista congiunta Socialdemocratici-Verdi dell'ex vicepresidente della Commissione europea con 26 seggi e dai liberali di destra del Vvd del premier uscente Mark Rutte, guidato dalla leader Dilan Yesilgoz, con 23 seggi. Il Nuovo contratto sociale (Nsc) fondato dal cristiano-democratico Pieter Omtzigt si attesta invece a 20 seggi.

“35!!!!!! Il Pvv è il partito più grande”, lo scrive il lader dell'estrema destra olandese, Geert Wilders, dopo i primi exit poll delle elezioni in Olanda che vedono il suo 'Partito per la Libertà' vincere con 35 seggi su 150. Nel post anche un video in cui Wilders esulta davanti allo schermo che fornisce i primi dati.