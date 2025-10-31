Quando si vota per il nuovo sindaco di New York. Guida alle elezioni nella Grande Mela

Roma, 29 ottobre 2025 - A New York è battaglia elettorale. Nella Grande Mela i cittadini sono chiamati a scegliere il prossimo sindaco della città. Se al momento è in corso il periodo di early voting, sarà solo dopo il 4 novembre, giorno dell’Election Day, che si conoscerà il verdetto finale. Secondo i sondaggi, i favoriti sono Zohran Mamdani, convinto democratico, Curtis Sliwa, esponente dell’ala repubblicana, e Andrew Cuomo, che invece corre come candidato indipendente.

Quando e come si vota

L’Election Day si terrà martedì 4 novembre, con i seggi aperti dalle 6 del mattino alle 21. Nel frattempo, New York entra nel vivo nella fase di "early voting", che consente agli elettori di votare in anticipo rispetto alla data ufficiale. Le urne sono state aperte lo scorso 25 ottobre e resteranno accessibili fino al 2 novembre, mentre gli orari variano a seconda dei giorni: sabato e domenica dalle 9 alle 17, martedì e mercoledì dalle 10 alle 20, e negli altri giorni feriali dalle 9 alle 17. Per chi non può recarsi di persona ai seggi, è possibile votare tramite absentee ballot, il sistema di voto per corrispondenza che permette di ricevere e restituire la scheda elettorale per posta (purché sia spedita entro il 4 novembre)

Chi sono i tre favoriti: Andrew Cuomo

Fuori dagli schemi tradizionali tipici del bipartitismo americano, Andrew Cuomo, 68 anni, ha scelto di correre senza il sostegno di alcun partito. Essere un indipendente negli Stati Uniti significa non appartenere né al Partito Democratico né al Partito Repubblicano, candidandosi al di fuori delle strutture politiche ufficiali e autofinanziando in larga parte la propria campagna. Più che una scelta ideologica contro un sistema partitico tutt’altro che rappresentativo, diversi analisti leggono nella sua decisione di candidarsi da indipendente un espediente per restare in gioco nonostante la sconfitta alle primarie.

D’altronde, Cuomo può contare sulla sua esperienza e su una notorietà pubblica che potrebbe tradursi in un consenso tutt’altro che marginale, nonostante l’ultima delusione. Laureato in giurisprudenza, ha infatti guidato lo Stato di New York come governatore per un decennio, dal 2011 al 2021. Ora, nella corsa per il municipio, ha posto al centro della sua agenda temi come la sicurezza pubblica e l’accessibilità economica, sostenendo la necessità di garantire quartieri più vivibili e di combattere il caro-affitti attraverso nuovi investimenti immobiliari. Tra le sue priorità anche l’introduzione di un salario minimo più equo e misure per rafforzare la classe media. Durante lo scontro televisivo di mercoledì, Cuomo ha dovuto però tornare sul capitolo più controverso della sua carriera: le dimissioni da governatore, avvenute a seguito delle accuse di molestie sessuali da parte di 13 donne.

Secondo le testimonianze raccolte all’epoca, l’ex governatore avrebbe creato un ambiente di lavoro ostile, con comportamenti inappropriati che includevano contatti fisici non consensuali, commenti a sfondo sessuale e osservazioni sull’aspetto fisico delle collaboratrici. Cuomo ha ribadito la propria innocenza, affermando di aver lasciato l’incarico “per rispetto verso il governo dello Stato” e ricordando che le accuse nei suoi confronti sono state successivamente ritirate.

Zohran Mamdani per l'ala democratica

Zohran Kwame Mamdani, 34 anni, è nato a Kampala, in Uganda, il 18 ottobre 1991, per poi trasferirsi a New York quando aveva appena sette anni. Figlio di Mahmood Mamdani, accademico di fama e professore di studi post-coloniali alla Columbia University, e della regista indiana Mira Nair, il candidato democratico vanta un profilo cosmopolita che riflette la diversità stessa della città che ambisce a guidare. Mamdani sostiene che la sua missione è “rendere la città a portata di tutti”. Il suo programma punta a una New York più equa e vivibile, capace di restare il simbolo del sogno americano anche per chi non ha entrate da capogiro.

Tra le priorità: aumento del salario minimo e rafforzamento della sicurezza pubblica, assistenza all’infanzia gratuita e abitazioni accessibili. Propone inoltre il congelamento degli affitti, l’introduzione di un servizio di autobus gratuito e un aumento della tassazione per aziende e privati con redditi superiori al milione di dollari l’anno. Per molti osservatori, Mamdani rappresenta il volto nuovo del Partito Democratico in crisi. Dopo aver perso la Casa Bianca e la maggioranza in entrambe le camere del Congresso, i democratici si trovano a un minimo storico nei sondaggi: il 63% degli elettori statunitensi ne ha oggi un’opinione negativa, secondo un’indagine del Wall Street Journal, il dato peggiore degli ultimi trent’anni. Tuttavia, durante il confronto televisivo con Andrew Cuomo, gli è stato imputato di non avere ancora l’esperienza necessaria per guidare una metropoli complessa come New York.

Un rischio, secondo alcuni analisti, è che Mamdani finisca per apparire più come il volto simbolico di un Partito Democratico in affanno che come l’innovatore capace di rilanciarlo. In effetti, il candidato ha alle spalle un breve periodo di lavoro nell’edilizia e un passato da musicista hip hop, noto con lo pseudonimo di Young Cardamom, prima di intraprendere la carriera politica. Eletto per la prima volta all’Assemblea dello Stato di New York nel 2020, ha appena cinque anni di esperienza politica, concentrata principalmente nell’attività legislativa statale. John Kane, professore di Scienze Politiche alla New York University, ha spiegato che il partito ha bisogno di “riconnettersi con la sua base tradizionale: americani a basso reddito e giovani elettori”. E proprio qui entra in scena Mamdani, che ha costruito la sua campagna sull’idea di una New York “che torni a essere casa anche per chi lavora, studia e sogna di restare”.

Curtis Sliwa: repubblicano e animalista convinto

Curtis Anthony Sliwa non è un volto nuovo nel panorama politico della Grande Mela, dove milita da decenni. Nato a Brooklyn da una famiglia cattolica di origini miste, italiane e polacche, dopo il diploma ha frequentato la Brown University, senza mai conseguire una laurea. Il candidato si è affermato come volto noto del conservatorismo newyorkese soprattutto per aver fondato, alla fine degli anni Settanta, i Guardian Angels, un gruppo di volontari in berretti rossi che pattugliano le strade e la metropolitana di New York per prevenire la criminalità. Un senso civico che l’ha portato a rischiare la vita a più riprese, soprattutto dopo essere stato sparato molteplici volte nel 1992 per aver criticato un boss mafioso. Sliwa si era già candidato a sindaco della città nel 2021, correndo per il Partito Repubblicano e oggi torna in campo con un programma che riflette la sua visione tradizionalista e securitaria.

Favorevole al voto preferenziale, sostiene la necessità di ridurre la pressione fiscale sui cittadini e si oppone tanto al movimento Black Lives Matter quanto alla cauzione senza contanti, misura che consente il rilascio degli imputati in attesa di processo senza pagamento in denaro. Per garantire una maggiore sicurezza, propone di ampliare la presenza delle forze dell’ordine e di rafforzare i poteri della polizia cittadina. Sliwa si è inoltre schierato contro la chiusura di Rikers Island, il complesso carcerario situato su un’isola tra il Bronx e il Queens, da decenni al centro di polemiche per le sue condizioni interne ma che, secondo il candidato, “non può essere sostituito senza compromettere la sicurezza della città”.

Nonostante militi nel partito repubblicano, Sliwa è fortemente criticato dall’ala conservatrice. Lo stesso Donald Trump, intervistato da Fox & Friends, lo ha liquidato come “non esattamente un uomo da prima serata”, ironizzando sulla sua passione per i gatti e accusandolo di voler trasformare Gracie Mansion, la residenza ufficiale del sindaco di New York, in un rifugio felino. In realtà, Sliwa, animalista convinto, ha semplicemente proposto di destinare una piccola parte del parco della villa a un centro per animali abbandonati.