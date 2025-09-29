Elezioni Moldavia, il partito europeista supera il 50% e vince: Maia Sandu riconfermata presidente

Chişinău, 29 settembre 2025 – Il partito di governo filo-UE della Moldavia ha vinto le elezioni parlamentari con oltre il 50% dei voti. Con più del 99,5% delle schede scrutinate, il Partito di Azione e Solidarietà guidato dalla presidente Maia Sandu ha ottenuto il 50,03% dei voti, rispetto al 24,26% del Blocco Patriottico filo-russo, guidato dall'ex capo di Stato Igor Dodon.

Riconfermata alla guida del Paese, Maia Sandu ha lottato fino all’ultmo voto per “preservare la pace e il futuro europeo della Moldavia”. L'ex presidente Igor Dodon, a capo del Blocco patriottico filorusso, ha confermato che "il Partito d'Azione e Solidarietà ha perso queste elezioni e al momento non ha la maggioranza parlamentare, mentre l'opposizione ha vinto". Secondo Dodon, riporta la Tass, i partiti di opposizione devono unire gli sforzi e formare la maggioranza parlamentare.

I seggi si sono chiusi alle 21 locali (le 22 in Italia), con file di elettori ancora in attesa davanti alle urne. Poi lo spoglio serale ha consegnato il suo verdetto: la Moldavia imbocca la via europea, prendendo le distanze – per la seconda volta in un anno – dall'orbita di Mosca.

Dopo una lunga rincorsa di percentuali altalenanti, a spoglio quasi ultimato il Partito d'azione e solidarietà della presidente Maia Sandu ha preso il sopravvento sul Blocco patriottico filorusso di Dodon.

La tensione nelle ultime ore in Moldavia per queste elezioni è stata molto alta: tra falsi allarmi bomba in patria e nei seggi all'estero, cyberattacchi attribuiti a Mosca, movimenti sospetti di elettori e un intervento pro-Cremlino del ceo di Telegram Pavel Durov rilanciato persino da Elon Musk, la giornata si è consumata in un'atmosfera elettrica, culminata in un'affluenza finale al 51,9%.

In aggiornamento