Elezioni Moldavia, i risultati: il partito europeista verso la vittoria

Chişinău, 28 settembre 2025 – Non si è ancora concluso lo spoglio delle schede elettorali in Moldavia, ma il risultato sembra ormai schiacciante. A spoglio ormai giunto intorno all’80% del totale delle schede, sembra chiaro che il Partito d'azione e solidarietà (Pas) europeista della presidente Maia Sandu conduca le elezioni legislative. Dopo l'iniziale rincorrersi delle percentuali e il conseguente testa a testa fra le due principali compagini in gara, il partito al Governo ha preso il largo arrivando a raccogliere il 44% dei consensi e staccando nettamente il Blocco patriottico filorusso guidato dall'ex presidente Igor Dodon, fermo al 28%.

L'affluenza di questa elezioni legislative è stata la più alta mai registrata per il rinnovo dei 101 seggi parlamentari in Moldavia e si è attestata al 51,9%.

La tensione nelle ultime ore in Moldavia per queste elezioni è stata molto alta: tra falsi allarmi bomba in patria e nei seggi all'estero, cyberattacchi attribuiti a Mosca, movimenti sospetti di elettori e un intervento pro-Cremlino del ceo di Telegram Pavel Durov rilanciato persino da Elon Musk, la giornata si è consumata in un'atmosfera elettrica, culminata in un'affluenza finale al 51,9%.

Sospette interferenze che non sarebbero una novità: già nel 2024 alcune inchieste giornalistiche avevano svelato come la Russia orchestrasse veri e propri viaggi con voli charter e pullman verso Azerbaigian, Bielorussia e Turchia, nel tentativo di rafforzare l'allora candidato filo-russo Alexandr Stoianoglo, poi sconfitto da Sandu.