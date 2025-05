Elezioni Gran Bretagna, l’estrema destra strappa un seggio al Labour. Colpo a Starmer

Roma, 2 maggio 2025 - In Gran Bretagna, in un voto locale serratissimo, il partito di estrema destra Reform UK, ha vinto un seggio parlamentare contro il Partito Laburista al governo. In base ai risultati ufficiali, a vincere le elezioni suppletive nella circoscrizione di Runcorn e Helsby, nel nord-ovest dell'Inghilterra è stata Sarah Pochin, candidata di Reform UK, il partito guidato da Nigel Farage, noto per le sue posizioni anti-immigrazione. Una vittoria, sottolinea il Guardian, con un vantaggio risicato di soli sei voti sulla candidata laburista Karen Shore. Per i media britannici, questa vittoria rappresenta tuttavia una battuta d'arresto per il premier laburista Keir Starmer nel primo voto da quando Starmer è diventato primo ministro e Kemi Badenoch ha assunto la guida dei Conservatori lo scorso anno.

La vittoria alle elezioni locali britanniche di Pochin, nella circoscrizione di Runcorn e Helsby, mette in difficoltà il partito laburista al governo e impatta la destra conservatrice Tory. E' questo il commento unanime degli osservatori politici in Gran Bretagna. Nel suo primo discorso dopo la vittoria con un margine molto ristretto sulla contendente laburista, Pochin ha reso omaggio al "grande leader" del partito, Nigel Farage. "La gente di Runcorn e Helsby ha parlato. Basta. Basta con il fallimento dei Tory. Basta con le bugie laburiste", ha detto la neo deputata del partito di estrema destra di Farage. Pochin ha ringraziato gli elettori per aver avuto il "coraggio di apporre una croce sul mio nome sulla scheda elettorale, tutti coloro che hanno votato per il cambiamento, tutti coloro che hanno riposto la loro fiducia in me come prossimo membro del parlamento per questa circoscrizione dal grande potenziale, e che hanno riposto la loro fiducia in Nigel Farage come prossimo primo ministro di questo grande paese".

La parlamentare di Reform UK ha affermato che la sua vittoria "ha fatto la storia e ispirerà il resto del paese a credere che anche loro possono battersi per l'equità". In risposta alla sconfitta alle elezioni suppletive di Runcorn e Helsby, i vertici del Partito laburista hanno dichiarato che il risultato dimostra che il governo deve "muoversi più velocemente" con il suo Piano per il Cambiamento. "Le elezioni suppletive sono sempre difficili per il partito al governo e gli eventi che hanno portato alla convocazione di queste le hanno rese ancora più difficili.

Gli elettori sono ancora giustamente furiosi per la situazione del Paese dopo 14 anni di fallimenti e si aspettano chiaramente che il governo agisca più velocemente con il Piano per il Cambiamento", ha detto un portavoce del Labour. "Sebbene il Partito Laburista abbia subito una sconfitta di misura, lo shock è che il voto conservatore sia crollato. Gli elettori moderati sono chiaramente sconvolti dalle voci di un patto Tory-Riformista", ha proseguito il portavoce, secondo quanto riportato dal Guardian. "Ci sono segnali incoraggianti che il nostro Piano per il Cambiamento stia funzionando - liste d'attesa per il Servizio Sanitario Nazionale, inflazione e tassi di interesse in calo con salari in aumento - ma andremo oltre e più velocemente per realizzare il cambiamento, concentrandoci incessantemente sul rimettere denaro nelle tasche delle persone", hanno promesso i vertici del partito del premier Keir Starmer.