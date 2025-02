Risultati elezioni Germania 2025 in tempo reale: primi exit poll. Vince Cdu, boom Afd, crolla Spd

16:30

Germania: affluenza in forte crescita, alle 14 è al 52%

In Germania alle 14 l'affluenza alle urne è stata del 52%: lo comunicano gli uffici della Bundeswahlleiterin Ruth Brand, che presiede al processo elettorale. Questo dato non contempla, però, il voto effettuato per posta. Nel 2021 alla stessa ora l'affluenza era stata del 36,5% ma in quell'occasione, causa pandemia, si registrò un record di voti effettuati per posta. L'affluenza complessiva alle scorse elezioni è stata del 76,4%. I seggi sono aperti fino alle 18