Elezioni Francia, media belgi: Macron 55-58%. Stasera i risultati del ballottaggio

Roma, 24 aprile 2022 - Attesa per i risultati delle elezioni in Francia. Il presidente uscente Emmanuel Macron si conferma in testa negli ultimi sondaggi sul ballottaggio, realizzati oggi dalle principali società di indagine francesi: la forbice del suo vantaggio è compresa fra il 55% e il 58% dei voti. E' quanto si legge sulla stampa belga francofona, autorizzata a diffondere rilevazioni statistiche anche in fase di silenzio elettorale. La sfidante Marine Le Pen raccoglierebbe dunque tra il 42 e il 45% dei voti. Questi risultati provengono da sondaggi effettuati su Internet con i cittadini che hanno votato prima delle 17 e confermano le ultime consultazioni.

Gli exit poll

A partire dalle 20, orario in cui chiudono le urne nelle città principali, sono attesti gli exit poll veri e propri che dovrebbero fornire un dato teoricamente più attendibile. In Francia, nessun risultato, anche parziale, né alcun exit poll o sondaggio può essere rilasciato prima della chiusura dell'ultimo seggio elettorale. Il divieto di trasmettere i risultati prima delle 20 è abbastanza rispettato in Francia: i trasgressori rischiano una multa di 75.000 euro che però si applica alla stampa estera. Così sono i siti belgi, svizzeri o britannici a rilanciare le prime tendenze.

Allerta sicurezza

L'ambasciata americana in Francia mette in guardia da eventuali "rischi di terrorismo e di disordini", ma anche di eventuali "manifestazioni violente", a partire dalle 20 di questa sera, una volta resi noti i primi dati ufficiali. "Manifestazioni spontanee nelle grandi città francesi dopo le ore 20 potrebbero diventare violente" di legge in una nota. L'ambasciata ha quindi invitato i suoi concittadini a evitare i luoghi delle manifestazioni. Tra quelle segnalate quella a Lione e quella prevista nella piazza della stazione a Strasburgo. L'allerta sicurezza è massima a Campo di Marte, tra i luoghi simbolo della rivoluzione francese, dove Macron terrà il suo discorso e presumibilmente festeggerà la vittoria. Per l'evento sono accreditati 1300 giornalisti da tutto il mondo e 200 televisioni. Il presidente uscente sgue lo spoglio all'Eliseo, Marine Le Pen al Padiglione d'Armenonville, nel 16mo arrondissement di Parigi.