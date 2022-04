Elezioni Francia 2022: perché per Macron è una vittoria fragile. Il messaggio di Putin

Roma, 25 aprile 2022 - L'Europa tira un sospiro di sollievo per la vittoria di Emmanuel Macron alle elezioni presidenziali in Francia. Ma l'esito del voto, che dai numeri può sembrare un trionfo (58,54% dei consensi per il capo dell'Eliseo), in realtà cela diverse insidie sulla strada del leader francese. Che vorrebbe una donna come primo ministro al posto di Jean Castex. A svelare le intenzioni di Macron è Clement Beaune, uno dei suoi più fedeli collaboratori. Nel frattempo, giunge all'Eliseo un telegramma con le pronte congratulazioni di Vladimir Putin: "Ti auguro un sincero successo nelle tue attività statali, così come ti auguro buona salute e benessere", il messaggio diffuso dal servizio stampa del Cremlino. La sconfitta del ballottaggio è senza dubbio Marine Le Pen che potrebbe non riprendere la presidenza del Rassemblement National. Secondo l'analista di geopolitica Brice Couturier la Le Pen ha pagato le sue posizioni troppo filo russe. Ma non è stata bocciata definitivamente. Lo dicono innanzitutto i numeri (ha guadagnato 9 punti rispetto alle presidenziali di 5 anni fa), mentre nelle legislative di giugno un probabile fronte di destra potrebbe catalizzare un volume di consensi tale da mettere a rischio la maggioranza di Macron in Parlamento.

Sommario

Non si esalta per la vittoria di Macron la stampa francese, che anzi sottolinea come il Paese sia profondamente diviso e come il presidente rieletto rischi di non avere la maggioranza parlamentare alle elezioni legislative che si terranno a giugno. Senza contare il rischio di pesanti contestazioni da affrontare. "Emmanuel Macron rieletto, la battaglia delle legislative è gia' iniziata", titola Le Figaro aggiungendo nel sottotitolo: "Gli avversari del capo dello Stato lanciano da subito un appello a organizzarsi per impedirgli di ottenere la maggioranza all'Assemblea Nazionale a giugno". In un editoriale firmato dal direttore Alexis Bezet che quella che appare come una "statua di marmo" dopo la vittoria al ballottaggio in realtà "è un gigante dai piedi di argilla".

-"Per Macron una serata elettorale senza trionfo, segnata dal risultato storico dell'estrema destra e dal timore di un terzo turno politico e sociale", è il itolo di apertura di Le Monde. "Ucraina, inflazione, pensioni: ecco i pericoli del nuovo mandato di Macron", titola Les Echos, principale quotidiano finanziario, osservando che il presidente rieletto "non avrà pace per quante sono le crisi da affrontare".

Su un punto stampa e analisti convergono: il primo crocevia del Macron bis saranno le elezioni legislative si terranno in Francia il 12 e il 19 giugno prossimi. In ballo ci sono i 577 scranni di deputati di quella che sarà la sedicesima legislatura. Il sistema francese prevede che il Parlamento venga rinnovato subito dopo l'elezione del presidente della Repubblica. E questo perché si ritiene che l'Eliseo possa sempre contare di una solida maggioranza parlamentare. Nel 2017 La Republique en marche, partito di Macron, aveva la maggioranza con 308 deputati a cui si aggiungevano un'altra cinquantina di alleati del Movimento democratico e di Agire insieme.

Ma questa volta la partita dell'Assemblea Nazionale non è scontata. Un sondaggio diffuso oggi mostra come il 63% degli interpellati non voglia una vittoria di Macron alle politiche. Il presidente ha sì sfiorato il 60%, ma è stato soprattutto grazie ai voti di molti elettori spaventati dall'idea che la Le Pen salisse all'Eliseo. Sono gli stessi che ora potrebbero optare per una consistente presenza "critica" in Parlamento. Come ha detto il leader della France Insoumise Jean-Luc Melencon ieri sera, "Macron è il peggio eletto dei presidenti della quinta repubblica. Galleggia su una marea di astensioni, di schede bianche o nulle. Potete vincere su Macron alle legislative", ha detto rivolgendosi ai suoi sostenitori, chiedendo di essere "eletto primo ministro", grazie a un accordo con le altre forze di sinistra.

A destra, il Rassemblement national di Marine Le Pen e il movimento Reconquete lanciato da Eric Zemmour sperano di contabilizzare il record di consensi ottenuti alle presidenziali anche in occasione delle legislative. Dovranno per questo negoziare, e Zemmour ha già fatto appello all'unità delle destre, pur ironizzando sull'ottava sconfitta della famiglia Le Pen (considerando anche quelle del padre di Marine, il fondatore del Front National Jean Marie).

Infine i Repubblicani. Non è esclusa un'alleanza con il partito di Macron in vista delle legislative. Ma non è scontata, alcuni repubblicani restano su posizioni critiche nei confronti del presidente. Tra destra e sinistra, Macron rischia di rimanere schiacciato. E il Parlamento potrebbe rispecchiare il vero volto della Francia, camuffato solo parzialmente dal voti di ieri.

Dopo l'insediamente all'Eliseo, Macron procederà alla nomina del nuovo capo del governo. La cerimonia di investitura, ridotta al minimo in caso di rielezione, si svolgerà tra il 27 aprile e il 13 maggio. Entro 24 o 48 ore dall'investitura ufficiale, arriverà il nome del primo ministro che - stando a quanto rivelato dal braccio destro di Macron Beaune - potrebbe essere una donna. Ma non solo. Il capo dell'Eliseo ha intenzione di fare cambiamenti nella squadra di governo, nel quale resteranno probabilmente solo 4 o 5 dei ministri attuali.

Per Matignon, sede del governo transalpino, circola da settimane il nome di Elisabeth Borne, oggi ministra del Lavoro e figura politica proveniente dalla sinistra. Ma si parla molto anche di Julien Denormandie, ministro dell'Agricoltura, come potenziale prima scelta di Macron.