Elezioni Bolivia, al ballottaggio due candidati di destra. Evo Morales rischia l’arresto

Roma, 18 agosto 2025 - In Bolivia dopo un ventennio di governi di sinistra per la prima volta due candidati di destra si affronteranno al secondo turno delle elezioni presidenziali. E l'ex presidente Evo Morales, al governo per tre mandati consecutivi dal 2006 al 2019, rischia l'arresto. Lui stesso ha dichiarato di "non sapere cosa fare" di fronte alle minacce dei candidati presidenziali di destra.

"Sono nel mirino dell'impero della destra", ha aggiunto Morales parlando dalla sua roccaforte nella zona tropicale del Chapare, dove si è nascosto protetto dai suoi più fedelissimi. L'ex leader dei coltivatori di coca ha annullato il suo voto ieri, ed ha anche annunciato che mercoledì guiderà un incontro nazionale con i suoi sostenitori nel Tropico di Cochabamba per analizzare i risultati del voto.

La sfida è ora tutta tra il senatore di centro-destra Rodrigo Paz, figlio dell'ex presidente Jaime Paz Zamora (1998-1993), forte della maggioranza parziale tra il 31,3 e il 31,6 per cento dei voti, secondo gli exit poll di Ipsos e Captura. Ad opporsi nel ballottaggio c'è l'ex presidente di destra Jorge "Tuto" Quiroga (2001-2002), tra 27,1 e il 27,3 per cento delle preferenze. Solo terzo il favorito nei sondaggi fino a una settimana fa, il milionario Samuel Doria Medina, scivolato tra il 19,5 e il 20,2 per cento dei voti. Andrónico Rodríguez di Alianza Popular, ex delfino di Evo Morales che aveva invitato i boliviani ad annullare la scheda, si è fermato all'8%.