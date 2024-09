Elezioni Austria 2024, exit poll: ultradestra di Fpo davanti a tutti. “Abbiamo fatto la storia”

Vienna, 29 settembre 2024 – Il partito dell'ultradestra Fpo (Freedom Party of Austria) è in vantaggio alle elezioni in Austria, secondo gli exit poll trasmessi dalla tv di Stato Orf. Gli ultraconservatori raggiungerebbero il 29,1% mentre l’Opv, i popolari del cancelliere Nehammer si fermerebbe al 26,2%. I socialdemocratici dell'Spo al 20,4% mentre i Verdi all'8,6%.

L’Fpo di Herbert Kickl – che vuole essere chiamato “Volkskanzler” (cancelliere del popolo), come Adolf Hitler – supererebbe così i sondaggi pre-elettorali che lo davano al 27%. Il Partito Popolare Austriaco era stimato al 25% mentre, secondo le previsioni il Partito socialdemocratico avrebbe dovuto toccare quota 21%. Il 9% era attribuito ai Verdi, che fanno parte della coalizione del governo uscente.

"Grazie, grazie a ogni singolo elettore – il commento del portavoce di Fpo Michael Schnedlitz – oggi gli austriaci hanno fatto la storia. La popolazione si è espressa chiaramente a favore del cambiamento”.

Erano 6,4 milioni gli austriaci chiamati a votare oggi per il rinnovo del l Nationalrat, la camera

bassa del parlamento di Vienna, che conta 183 rappresentanti. I seggi si sono chiusi alle 17.

Risultati in aggiornamento