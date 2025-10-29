Elezioni in Argentina: soldi dagli Usa e conti in ordine. Così Milei ha sfondato

Roma, 30 ottobre 2025 – Meno di due mesi fa, il presidente argentino Javier Milei è stato preso a pietrate, in un evento di campagna elettorale. Per aver fatto soldi su una criptovaluta, $libra, facendo perdere oltre 250 milioni di dollari a incauti investitori. E perché la sua potentissima sorella Karina, detta ’il capo’, pretendeva il 3% fisso su tutti i più importanti contratti pubblici che passavano dalla sua scrivania, cioè tutti.

Eppure ‘La Libertad Avanza’, il partito di Milei, ha preso più del 40% alle elezioni legislative, nonostante i sondaggi lo dessero in netta difficoltà. Abbastanza per garantire a Milei il diritto di veto sulle iniziative parlamentari in controtendenza rispetto al suo programma di riforme. L’ultradestra del presidente ha vinto perfino a Buenos Aires, roccaforte storica della sinistra peronista, dove finora non era riuscito a sfondare.

Il presidente argentino Javier Milei, 55 anni, ha vinto le elezioni legislative con un programma ultraliberista

I motivi della vittoria

Sono due le ragioni di fondo della vittoria elettorale di domenica scorsa. La prima è l’influenza degli Stati Uniti: con una linea di swap da venti miliardi di dollari, e la promessa di altri venti, Donald Trump ha tenuto a galla il peso argentino e il governo Milei, condizionando però i prestiti alla vittoria di Milei. Una versione più esplicita e senza scrupoli della dottrina Monroe: non è detto che funzioni sempre (il tentativo di salvare l’amico Bolsonaro dalla condanna per golpe, in Brasile, non è riuscito), ma per lo meno in questo caso Kissinger non avrebbe fatto di meglio.

La seconda ragione, ancora più determinante, è stata l’assenza di un’alternativa credibile. Certo, Milei è un personaggio controverso, che fa campagna elettorale con la motosega e i concerti rock (canta cover degli anni Novanta e dei Rolling Stones) e che ha nominato consigliere il suo cane (defunto, però: lo rappresenta un medium). Però è anche l’unico che ha cominciato a mettere in ordine i conti pubblici, mentre l’opposizione peronista è responsabile di una lunghissima stagione di disastri. Di fronte alla scelta secca tra il ritorno alle politiche inflazionistiche dei governi peronisti e la promessa di cambiamento radicale di Milei, anche molti elettori di sinistra hanno finito per scegliere Milei.

L’impatto sugli Usa

L’impatto sugli Stati Uniti è duplice. Da una parte, l’approccio transazionale di Trump alla politica estera ne esce rafforzato, con una vittoria netta. Dall’altra, quei quaranta miliardi di fatto sono sovvenzioni indirette ai produttori di soia argentini, che approfittano della guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti per sottrarre quote di mercato ai produttori statunitensi.

Sovvenzioni che, peraltro, sono state decise mentre il resto del governo federale americano è in esercizio provvisorio e quindi non paga gli stipendi. Il costo politico per Trump potrebbe essere alto: “Mi sento come se ci stesse svendendo ad un concorrente straniero”, dice Christian Lovell, un allevatore dell’Illinois. Anche Larry Ory, agricoltore dell’Iowa, si chiede: “A chi vanno i sussidi? A noi o ai nostri concorrenti?”.

Cosa succede ora?

A medio termine, l’allontanamento tra il Brasile di Lula – marcatamente antiamericano – e l’Argentina di Milei non potrà che alterare le dinamiche del Mercosur, e forse rimettere in gioco l’accordo commerciale tra il blocco sudamericano e l’Unione Europea. Nel frattempo, Milei si rimette al lavoro, con la sua motosega. E con sessanta deputati in più.