Eletta la prima arcivescova di Canterbury. È un’ex infermiera: "Sono una sovversiva"

Donna, lavoratrice, moglie, madre... E sovversiva, come ama definirsi lei stessa. È questo e tanto altro ancora Sarah Mullally, 63 anni, prima arcivescova di Canterbury in circa 500 anni di storia della comunione anglicana. Scelta dal Sinodo, dopo un iter elettivo travagliato di undici mesi, nei fatti guiderà la Chiesa cristiana sorta all’indomani dello scisma di Enrico VIII e seguita da 85 milioni di fedeli, sparsi in 165 Paesi. Dal canto suo il sovrano del Regno Unito, Carlo III, conserva solo un primato nominale.

Insieme all’ortodossa, l’anglicana è la confessione cristiana più simile al cattolicesimo di cui conserva tra l’altro un’analoga liturgia, la successione apostolica, la struttura episcopale e un clero diviso in diaconi, presbiteri e vescovi. Ma né il celibato è obbligatorio, né l’ordine sacro è riservato ai soli maschi. Ed è proprio questa ultima condizione che ha trasformato il sogno della prima Papessa anglicana in realtà. Finora arcivescovo di Londra, anche qui prima donna in assoluto a ricoprire la carica, Mullally incarna la risposta più netta ad una serie di scandali sessuali, di pedofilia e di accuse d’insabbiamento che hanno minato la credibilità della Chiesa anglicana e travolto diversi presuli maschi, incluso il suo predecessore a Canterbury, Justin Welby, costretto a dimettersi nel novembre scorso. Game over e spazio alla rivoluzione Mullally, è proprio il caso di scriverlo, rispolverando il suo sermone di insediamento sulla cattedra di Londra nel 2018. "Vorrei rassicurarvi – disse nell’occasione –: non vengo con bombe, o forse non ne porto nemmeno una vera e propria! Ma sono consapevole che, in quanto prima donna vescovo di Londra, sono necessariamente sovversiva, ed è una necessità che intendo abbracciare".

Una carriera alle spalle da infermiera nella sanità pubblica, coronata nel 1999 dalla nomina a Chief Nursing Officer, capo del Servizio infermieristico d’Inghilterra, Mullally è chiamata a prendersi cura della comunione anglicana alle prese con il dossier abusi, la crisi dei fedeli e delle ordinazioni e il calo sistematico dei fondi delle parrocchie. Per non parlare della dialettica dottrinale sull’omosessualità, tema sul quale l’arcivescova si è spesa a lungo, animando il processo Living in love and faith che ha portato gli anglicani ad avviare preghiere e benedizioni per le coppie omosessuali stabili.

Affetta da dislessia, Mullally ha le credenziali giuste per innovare e fare pulizia nella comunione. Con i toni garbati e fermi di una donna decorata a suo tempo dalla Corona con il titolo di Dame, l’equivalente femmnile di Sir. Nelle sue prime dichiarazioni da arcivescova di Canterbury ha auspicato di poter rianimare "la fiducia nella Chiesa" e, sullo sfondo dell’attentato di Manchester, ha schierato gli anglicani "al fianco della comunità ebraica contro l’antisemitismo", ogni forma di odio e razzismo. Nella nuova veste Mullally avrà a fianco il marito, Eamonn, sposato nel 1987, e i figli Grace e Liam. La Santa Sede le ha riservato gli auguri ecumenici. Non del Papa, per ora, ma del cardinale Kurt Koch, prefetto del Dicastero per l’unità dei cristiani. E il protocollo non c’entra.

