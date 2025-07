Elefante travolge e uccide due turiste: safari fatale in Zambia

Roma, 4 luglio 2025 – Un safari nella natura si è trasformato in tragedia quando un elefante ha travolto due turiste in vacanza, uccidendole sul colpo. L’incidente è avvenuto in Zambia, nel Parco Nazionale di South Luangwa, situato a circa 600 chilometri dalla capitale Lusaka.

Chi erano le due vittime

La vicenda, sotto indagine dal Commissario di Polizia della Provincia Orientale, Robertson Mweemba, ha coinvolto Easton Janet Taylor, 68 anni, cittadina del Regno Unito, e Alison Jean Taylor, 67 anni, proveniente dalla Nuova Zelanda. Secondo le ricostruzioni, le due donne sono state aggredite da un'elefantessa insieme al suo cucciolo. Non è chiaro cosa abbia provocato la reazione dell’animale, ma è probabile che la sola presenza umana sia stata percepita come una minaccia per il cucciolo, anche se le turiste sembravano mantenere una certa distanza. Un comportamento difensivo che rientra nella natura delle elefantesse, notoriamente molto protettive nei confronti della propria prole. Inutili i tentativi delle guide del safari di neutralizzare l’animale con colpi di pistola: le due turiste sono state travolte e calpestate. Le autorità locali riferiscono che sono morte sul colpo.

Aumentano gli attacchi contro l'uomo

Una tragedia che si aggiunge ad altri attacchi mortali avvenuti in Zambia negli ultimi anni. Solo l’anno scorso, nel 2024, altre due turiste americane hanno perso la vita in circostanze simili durante un safari. Una delle vittime, Juliana Gle Tourneau, 64 anni, è stata sbalzata fuori da un veicolo nella città di Livingstone mentre, insieme ad altri turisti, stava osservando una mandria di elefanti. Anche in quel caso, l’animale avrebbe reagito in modo improvviso, probabilmente percependo la presenza del gruppo come una minaccia.