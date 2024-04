Sei un ingegnere o un filosofo? El Salvador offre 5.000 passaporti gratuiti

San Salvador, 8 aprile 2024 – El Salvador, sotto la guida del leader Nayib Bukele, offre 5.000 “passaporti gratuiti” a lavoratori altamente qualificati provenienti dall’estero: lo ha annunciato sui social il presidente salvadoregno nell’ambito degli sforzi del suo governo per rilanciare l’economia del Paese con investimenti stranieri. A scienziati, ingegneri, medici, artisti e filosofi sarà concesso il “pieno status di cittadino”, compreso il diritto di voto, ha affermato il capo dello Stato. A tal proposito, El Salvador aiuterà i lavoratori stranieri anche nel loro spostamento, eliminando tasse e tariffe sul “trasferimento di famiglie e beni”, come attrezzature, software e proprietà intellettuale.

Il Paese del centro America ha avviato riforme radicali e spesso controverse sotto la guida di Bukele. Nel 2021 ha per esempio adottato il Bitcoin come moneta ufficiale insieme al dollaro statunitense. Il giovane leader conservatore ha anche avviato una dura campagna di repressione del crimine, che ha migliorato significativamente la sicurezza dei cittadini, secondo il governo. Tuttavia, sono molte le ombre che avvolgono la figura di Bukele, soprattutto riguardo il tema del rispetto dei diritti umani. Diverse organizzazioni umanitarie internazionali hanno fatto luce su questo aspetto. Amnesty International ha sottolineato che la tortura e il mancato svolgimento di processi equi non possono essere giustificati da alcun tipo di situazione o contesto. Fino a febbraio 2024, sono stati registrati 327 casi di sparizioni forzate, più di 78.000 arresti, con una situazione di sovraffollamento delle carceri pari a circa il 148%, e almeno 235 persone morte in detenzione. Inoltre sono stati svolti diversi processi di massa con l’arresto preventivo di centinaia di persone senza capi d’accusa, con pene che vanno da un minimo di 20 anni a un massimo di 150, se accusati di terrorismo. La politica di repressione del presidente salvadoregno ha interessato anche i suoi oppositori politici.

Il presidente Bukele, con il sostegno dei suoi fedelissimi, ha reinterpretato la Costituzione. L’ordinamento prevede un solo mandato presidenziale, ma la legge è stata reinterpretata favorendo una sua ricandidatura se si fosse dimesso 6 mesi prima la fine del mandato, cosa che ha fatto mantenendo poi il potere.