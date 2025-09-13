Ehud Olmert e Nasser Al-Kidwa insieme a Napoli il 14 settembre

Roma, 13 settembre 2025 – “Per mesi abbiamo lavorato con fiducia a una iniziativa sul Mediterraneo, aperta, dialogante, in una situazione che si faceva via via più drammatica, polarizzata, crudele”, dicono gli organizzatori di Falafel e Democrazia, Fondazione Rut con Golem Multimedia.

L’evento Falafel e Democrazia è previsto al Museo di Capodimonte per domenica 14 settembre, con la partecipazione, tra gli altri, di Ehud Olmert, ex Primo ministro israeliano, e di Nasser Al-Kidwa, già Ministro degli Esteri dell’Autorità Nazionale Palestinese. “I due portano avanti da anni uno scambio in molte sedi internazionali, incentrato sull’idea di due popoli e due Stati; tanto è vero che ieri sera si sono incontrati alla Festa nazionale dell’Unità di Reggio Emilia, circondati, come è giusto, da rispetto e attenzione”, continuano gli organizzatori.

“A Napoli, invece, abbiamo incontrato ogni genere di intralcio, minacce e pressioni. Prima il Comune ha revocato il patrocinio, poi il Museo di Capodimonte ha ritirato la disponibilità a ospitarci – aggiungono – Ci domandiamo che cosa stia succedendo a Napoli. La città che abbraccia tutti, che il sindaco Gaetano Manfredi descrive come “la città dell’accoglienza, che ha sempre accolto le diaspore”, luogo dove gli opposti si scontrano e si armonizzano, portatrice di una storia cosmopolita aperta al mare, una delle grandi capitali democratiche del Mediterraneo, la città che ha cacciato i nazisti”.

“Come mai Napoli non apre le porte al dialogo necessario fra statisti e politici, fra intellettuali ed esponenti di diverse religioni, per trovare una comune strategia? Questo clima ci soffoca. Non esitiamo a dire ciò che è indispensabile in un momento così grave: la necessità del dialogo. Proprio per questo realizzeremo Falafel e Democrazia e ci confronteremo tra posizioni diverse come deve essere in una società libera e aperta.

Ringraziamo il Prefetto, il Questore di Napoli e tutti gli operatori delle forze dell’ordine per le assicurazioni e le garanzie che ci permettono di svolgere comunque “Falafel e Democrazia” a Napoli. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sui canali di Radio Radicale”, concludono.