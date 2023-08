Ecuador, il candidato alle presidenziali Villavicencio ucciso al termine di un comizio. Dichiarato lo stato di emergenza

Quito, 10 agosto 2023 – Fernando Villavicencio, uno dei candidati alle elezioni presidenziali in Ecuador, è stato ucciso a colpi di pistola al termine di un comizio della campagna elettorale. Era candidato per il partito di governo.

Il giornalista e politico è stato colpito da numerosi colpi mentre stava lasciando una scuola di Quito, dove si svolgeva un raduno politico. La notizia della morte di Villavicencio è stata confermata pochi minuti dopo l'attentato dalla Clinica de la Mujer dove era stato trasportato d'urgenza. Il presidente uscente dell'Ecuador, Guillermo Lasso, ha dichiarato lo stato di emergenza nel Paese.

L’Ecuador è sotto choc. “Sono indignato e sconvolto dall'assassinio del candidato alle presidenziali Fernando Villavicencio”. Così su Twitter Guillermo Lasso. “La mia solidarietà e le mie condoglianze alla moglie e alle figlie. Per rispetto alla sua memoria e alle sue battaglie, vi assicuro che questo crimine non resterà impunito - ha aggiunto il presidente -. Si riunirà Il Gabinetto di sicurezza. Ho chiesto alla presidente del Comitato nazionale per le elezioni, Diana Atamaint, al procuratore generale dello Stato, Diana Salazar, al presidente della Corte nazionale di Giustizia, Iván Saquicela, e alle altre autorità dello Stato di partecipare a questa riunione con urgenza. Il crimine organizzato si è spinto troppo in là, ma su di loro si abbatterà tutto il peso della legge”.

Intanto sono state arrestate sei persone presumibilmente coinvolte nell'omicidio di Villavicencio. Gli arresti sono avvenuti nel corso di una serie di blitz compiuti a Conocoto e San Bartolo, due quartieri della capitale ecuadoriana, come riferito dalla Procura attraverso i propri canali ufficiali. Contestualmente, la Procura ha proceduto al prelievo della salma di Villavicencio dal centro medico dove era stato trasferito dopo l'aggressione e l'ha trasferita in obitorio per l'autopsia.