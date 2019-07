Coquimbo (Cile), 2 luglio 2019 - Tutti pazzi per l'eclisse di sole. Vip in testa: dal patron della Virgin Richard Branson all'ex presidente Usa Bill Clinton, dal creatore di Google Sergey Brin al fondatore di Microsoft Bill Gates: sono alcune delle celebrità arrivate in Cile per ammirare l'eclissi totale di Sole, che ha oscurato il cielo dalle 15.24 alle 17.47 locali (dalle 21.24 alle 23.40 italiane). Non confermata invece la presenza di altre celebrità, come gli attori americani Robert Downey jr. e Chris Evans, mentre è stata smentita quella della cantante Rihanna e del chitarrista dei Queen Brian May.

Un evento che, Vip a parte, ha richiamato più di 150.000 persone nelle province di Coquimbo e Atacama, tra cui numerosi appassionati di scienza. Tutto esaurito negli alberghi, mentre erano ormai introvabili lenti speciali e visiere da saldatori. Scuole e università hanno chiuso o ridurre le attività. Un'eclissi totale nelle province cilene di Coquimbo e Atacama, e in Argentina vicino la città di San Juan. Ma nel Paese andino c'è la coincidenza fortunata che l'eclissi totale è visibile proprio nella zona dove ci sono alcuni degli osservatori astronomici più importanti del mondo, come quelli dell'Eso (European Southern Observatory) a la Silla, aperto a 1000 visitatori, che offre i suoi telescopi e strumenti a sei gruppi di ricerca che condurranno altrettanti esperimenti.

Tra questi la replica di quello che fece Arthur Eddington 100 anni fa per confermare la teoria della relatività di Einstein, ma questa volta con la tecnologia del telescopio ad azione rapida per oggetti transitori Tarot, che permetterà misure molto più precise.

IL FENOMENO - Le eclissi totali di Sole si verificano in media ogni 14 anni, ma solo ogni 360 anni nello stesso posto. Si hanno quando la distanza media della Luna dalla Terra è sufficiente a farla apparire nel cielo grande quanto il Sole, coprendolo così completamente e trasformando il giorno in notte. Il tipo e la durata dell'eclissi dipendono dalla precisione dell'allineamento e la distanza di Sole e Luna rispetto al nostro pianeta.