Collisione in pista tra due aerei della EasyJet a Manchester, aperta indagine

Manchester, 15 agosto 2025 – Paura in pista, questa mattina, all'aeroporto di Manchester. Due aerei della compagnia EasyJet – uno diretto a Parigi e uno a Gibilterra – si sono urtati, toccandosi le ali mentre si preparavano al decollo. L'incidente, secondo quanto riporta il Guardian, è avvenuto intorno alle 6.30.

Dopo l'urto i due velivoli sono ritornati alle rispettive piazzole e tutti i passeggeri sono stati fatti sbarcare. Per fortuna non si sono registrati feriti. "Abbiamo sospeso brevemente le operazioni", ha dichiarato un portavoce dello scalo britannico, precisando che le attività "sono riprese dopo pochi minuti". Nonostante questo, in aeroporto si sono registrati ritardi.

"EasyJet può confermare che le estremità alari di due aerei si sono toccate questa mattina durante la fase di rullaggio verso la pista dell'aeroporto di Manchester", ha dichiarato un portavoce della compagnia low cost, spiegando che ai passeggeri "sono stati forniti buoni pasto" mentre venivano "predisposti aerei sostitutivi per operare i voli". "Ci scusiamo con i clienti per il ritardo dei loro voli. La sicurezza dei nostri passeggeri e dell'equipaggio è la nostra massima priorità", ha aggiunto. La compagnia ha anche dichiarato che è stata avviata immediatamente un'indagine interna per capire cosa sia successo.

Secondo Flight Radar24, il volo rimasto più danneggiato è quello che sarebbe dovuto arrivare in Gibilterra.