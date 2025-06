È guerra fra Israele e Iran

Israele attacca l’Iran ritenendolo vicino al completamento dell’atomica. L’Iran giura vendetta e designa nuovi aspiranti martiri dopo l’ecatombe di prime linee incredibilmente sorprese dal raid più annunciato della storia. Dalle due di venerdì (ora di Teheran) bombe perforanti piovono su tutti i bersagli strategici. Operazione Rising Lion. "È una dichiarazione di guerra", scrive all’Onu il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi chiedendo alla Ue di condannare "la grave violazione del diritto internazionale". "È solo l’inizio", ammette il portavoce Idf generale Effie Defrin. "Stiamo continuando con tutte le nostre forze per raggiungere gli obiettivi prefissati", aggiunge il capo di stato maggiore Eyal Zamir. "Un atto di difesa, non un’aggressione", sostiene l’ambasciatore israeliano in Italia Jonathan Peled. La Guida suprema Ali Khamenei non si fa mancare la consueta retorica e promette al "criminale e illegittimo regime sionista un destino amaro". E subito, per sicurezza, Israele chiude ambasciate e consolati.

Colpiti nella notte e poi durante la giornata circa 200 target iraniani: i principali siti nucleari di arricchimento dell’uranio (da Natanz a Fordow), i dispositivi militari di protezione, i bunker e le residenze militari. I 78 morti (nel conto anche i familiari degli alti ufficiali colpiti) e i 329 feriti, senza contare i danni infrastrutturali, costituiscono un primo bilancio pesantissimo, ma è un parziale che quasi scolora rispetto alla vera posta in palio dell’assalto israeliano: il cambio di scenario. Via gli ayatollah, a 46 anni dalla rivoluzione khomeinista, e spazio a un "nuovo Medio Oriente". "È giunto il momento per il popolo iraniano di unirsi attorno alla sua bandiera e alla sua eredità storica, battendosi per la propria libertà dal regime malvagio e oppressivo", suggerisce in un video il premier israeliano Benjamin Netanyahu.

L’esecuzione notturna dei primi raid israeliani avviene con una serie di attacchi aerei massicci e mirati, mentre droni e veicoli armati e camuffati, guidati da avamposti del Mossad all’interno del Paese, centrano e neutralizzano le difese iraniane. Modalità operative hi-tech che rinnovano la sindrome da infiltrazione del nemico e il sospetto di tradimenti interni. Sotto le bombe israeliane muoiono autentici pezzi da novanta della difesa e dell’industria nucleare: Mohammad Bagheri, capo di stato maggiore dell’esercito, Hossein Salami, comandante Guardie rivoluzionarie (i pasdaran); Esmail Ghaani, comandante della forze Quds; Gholam Ali Rashid, vice capo di stato maggiore; Amir Hajizadeh, capo Aeronautica; Davoud Shaykhian, comandante delle forze aeree dei pasdaran; cadono anche gli scienziati Fereydoun Abbasi-Divani, Mohammad Mehdi Tehranchi, Ahmad Zolfaghari, Amirhossein Feghi, Abdolhamid Manouchehr. Parte delle prime linee muore dormendo a casa.

Khamenei e la sua cerchia appaiono così improvvisamente meno solidi, se non fragili. La Guida suprema prova a serrare le fila e nomina nuovo capo di stato maggiore il generale Abdolrahim Mousavi. Ancora più significativa ai fini della tenuta del regime è la designazione al vertice dei pasdaran del veterano Mohammad Pakpour – sotto sanzioni di Usa e Ue – noto per la repressione delle proteste anti regime del 2019 con 1.500 morti. "Si apriranno presto le porte dell’inferno", è la prima dedica al nemico, mentre migliaia di persone svegliate dalle esplosioni danno l’assalto ai distributori di benzina per fuggire. Lo stato d’animo della gente oscilla tra paura e rabbia (a volte sia contro gli ayatollah sia contro Israele).

Il premier israeliano Netanyahu definisce i primi raid "molto riusciti", mette in guardia dalla risposta dell’Iran con attacchi "a ondate" (intercettati ieri i primi 100 missili con l’aiuto americano, a fronte di 7 piombati in Israele con 41 feriti – 2 dei quali gravi) e incassa l’interessata disponibilità del presidente russo Vladimir Putin a mediare. L’Iran non aspetta e fa già trapelare l’intenzione di ritirarsi dal trattato di non proliferazione nucleare.