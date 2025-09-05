È morta la duchessa Caterina di Kent, icona di stile. La dolcissima foto a Wimbledon e il grande dolore del figlio perso

Londra, 5 settembre 2025 – La bandiera di Buckingham Palace è listata a lutto per la morte di Caterina di Kent. A 92 anni, la duchessa era la rappresentante più anziana ancora in vita della famiglia reale, di tre anni più grande del marito, Edward, cugino della defunta regina Elisabetta II e duca di Kent, che le sopravvive. “Si è spenta serenamente ieri sera a Kensington Palace, circondata dalla sua famiglia – si legge in una nota diffusa oggi dalla Corona inglese –. Il Re e la Regina e tutti i membri della Famiglia Reale si uniscono al Duca di Kent, ai suoi figli e nipoti nel lutto”.

La duchessa di Kent era uno dei volti più amati dei reali britannici. Il suo volto, dolce e sorridente, è legato a doppio filo alle immagini del torneo di tennis di Wimbledon, di cui è stata per anni madrina, ruolo ora passato a Kate Middleton, moglie del principe William. Gli archivi fotografici sono pieni di scatti che la ritraggono mentre premia i vincitori dei Championships, o consola i perdent. Indelebile nella storia del torneo la foto in cui abbraccia Jana Novotna, sconfitta nella finale del 1993 da Steffi Graf. Espresse poi pubblicamente il suo dolore per la morte prematura della Novotna, uccisa da un cancro a 49 anni, nel 2017.

La duchessa di Kent consola Jana Jana Novotna sconfitta da Steffi Graf a Wimbledon nella finale di Wimbledon del 1993 (PA)

Nel ricordare la Duchessa, Buckingham Palace cita anche il suo amore per la musica. “Era una grande appassionata – ricorda la BBC – sosteneva associazioni benefiche per la musica e insegnava musica in una scuola elementare di Hull, dove gli alunni non sapevano nulla della sua identità reale”. Per anni di fatto visse una doppia vita, dai suoi studenti infatti era conosciuta semplicemente come Mrs Kent.

Figura umile e discreta, ma anche maestra di eleganza e icona di stile, fece notizia la sua conversione al cattolicesimo del 1994. Non succedeva a un reale da 300 anni.

Nata Katharine Worsley, figlia di aristocratici terrieri dello Yorkshire, fece il suo ingresso nella famiglia Windsor nel 1961, quando sposò il Duca di Kent, nipote di Re Giorgio V. A farle da damigella d’onore, al matrimonio nella cattedrale di York, fu anche la principessa Anna. Alle nozze presenziarono la stessa regina Elisabetta e il principe Carlo.

La coppia dette alla luce tre figli, due maschi e una femmina, ma visse il dramma di un quarto bambino nato morto. Fu un momento particolarmente doloroso per Katherine, che si riprese solo dopo un ricovero di sette settimane in ospedale. Allora si chiamava ‘esaurimento nervoso’.