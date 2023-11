Dublino, tre bambini accoltellati. Il driver eroe per caso: “Ho agito d’istinto e lo steso con il casco”

Dublino, 24 novembre 2023 - Si chiama Caio Benicio l'eroe per caso che ieri ha fermato l'uomo che ha accoltellato una donna e tre bambini fuori dalla scuola Gaelscoil Cholaiste Mhuire in Parnell Square East, in pieno centro a Dublino. L'aggressione ai bambini in serata aveva anche scatenato la furia dell’estremismo della destra nazionalista. Al grido "Irish Lives Matter" centinaia di persone erano scese in piazza, spinte anche da voci circolate sui social che attribuivano l’attentato a un algerino, scatenando violenze e vandalismi per protesta contro gli immigrati nel Paese. Ma proprio un lavoratore straniero, un brasiliano che si trova in Irlanda da un solo anno, ha evitato il peggio davanti alla scuola della capitale irlandese.

Il driver eroe

Caio Benicio è un driver di Deliveroo, giovedì verso l'una e 40 stava facendo una consegna, quando è passato per Parnell Square East e ha visto l'uomo armato con il coltello lottare con una donna che stava proteggendo alcuni bambini. All'emittente nazionale RTE ha raccontato: "Mentre ero in moto ho visto la lotta tra un uomo e una donna, ho rallentato per vedere da più vicino cosa stesse succedendo".

Benicio ha raccontato che la vera eroina è stata la donna, che cercava di proteggere i bambini con il suo corpo, facendo da scudo alle coltellate. "Era molto, molto coraggiosa", ha spiegato il driver. Quando la donna era riuscita a sottrarre alla furia dell'aggressore un piccolo, lui era già contro un altro.

"Ho agito d’istinto”

"Così quando ho visto il coltello ho agito d'istinto", ha raccontato il brasiliano. "Ho preso il mio casco e lo usato come un'arma contro quell'uomo. L'ho colpito con tutta la forza che avevo in testa, ed è crollato a terra. Gli altri passanti intervenuti hanno cominciato a prenderlo a calci".

Il premier: “Veri eroi irlandesi, da ovunque vengano”

Il suo atto di eroismo è stato riconosciuto subito da The Journal, e ripreso dalla Bbc. Leo Varadkar, il premier irlandese, ha lodato tutte le persone intervenute per disarmare l'aggressore: "Hanno rischiato la vita per salvare vite umane". Il primo ministro ha sottolineato l'eroismo dell'assistente scolastica che ora è ricoverata in ospedale in gravi condizioni: "Si è messa in pericolo" per proteggere i bambini. E ha ricordato a tutti quelli che sono scesi in piazza a mettere ferro e fuoco quel quartiere di Dublino che "coloro che sono intervenuti non provenivano solo dall'Irlanda, ma anche da altri Paesi", definendoli "veri eroi irlandesi, qualunque sia la loro nazionalità".

La raccolta fondi: “Una pinta per Caio”

Il gesto di Caio è rimasto nei cuori degli irlandesi tanto che è stata aperta una raccolta fondi per il driver brasiliano chiamata "Compra una pinta a Caio Benicio". Paul Darcy, il promotore ha scritto: "Quell'uomo è un eroe e il minimo che possiamo fare è comprargli una pinta, quindi ti chiedo di donare il prezzo di una pinta di Guinness nel tuo locale a Caio in modo che sappia che la gente di Dublino lo apprezza". E la gratitudine andata ben oltre: in poco più di 9 ore sono steti raccolti 113 mila euro per Benicio.