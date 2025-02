Dublino, 9 febbraio 2025 – Quattro persone sono state accoltellate a Dublino, nella zona di Stoneybatter. Lo scrivono i media irlandesi. "Un uomo è stato arrestato ed è attualmente detenuto. Al momento non c'è alcun rischio per il pubblico'', ha dichiarato la polizia in un comunicato, aggiungendo che ''ulteriori informazioni saranno fornite non appena disponibili".

Secondo fonti, non ci sarebbero legami con il terrorismo e nessuna dei feriti sarebbe in pericolo di vita.