Dublino a ferro e fuoco: esplode violenza dopo i bambini accoltellati. “Mai visto nulla di simile”. Cosa sta succedendo

Dublino 24 novembre 2023 – Tre bambini accoltellati fuori da una scuola, voci incontrollate sulla nazionalità dell’aggressore e Dublino che precipita in un abisso di violenza. “Non abbiamo mai visto disordini pubblici come questi, ci sono stati 34 arresti, un agente ha riportato una ferita piuttosto grave e altri sono stati colpiti da oggetti lanciati contro di loro”, ha dichiarato stamattina il commissario della polizia irlandese Garda, Drew Harris, in conferenza stampa. “È chiaro che le persone sono state radicalizzate attraverso i social media. Alcuni di loro ci sono ben noti”, aggiunge.

Una notte di ordinaria follia, quella vissuta a Dublino. Negozi saccheggiati in una delle principali arterie dello shopping cittadino, veicoli dati alle fiamme. La polizia per le strade in tenuta antisommossa, per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente. E la folla che scherniva gli agenti con canti derisori, lanciando petardi e sparando fuochi d’artificio. Un autobus e un’auto sono stati bruciati vicino al ponte O’Connel, sul fiume Liffey.

Secondo alcune fonti gli scontri sarebbero di matrice razziale, anche se le autorità cercano di limitare l’accaduto a incidenti tra opposte fazioni politiche.

La miccia era evidentemente già accesa, a far deflagrare la situazione l’accoltellamento a Parnell Square East, nel centro-nord della capitale irlandese. Una bambina rimane gravemente ferita, altri due finiscono in ospedali. Con loro una donna e il presunto autore dell’attacco. Che la polizia descrive come un uomo sulla cinquantina. Ma è sui social media che decollano incontrollati i rumors sulla nazionalità straniera dell’aggressore. Fango che contribuisce ad alimentare i disordini. Il capo della polizia Harris parla ancora di una "fazione completamente folle fomentata da un'ideologia di estrema destra" e mette in guardia contro la "disinformazione"

Tra chi è sceso in strada, alcuni portavano cartelli con la scritta "Irish Lives Matter" e sventolavano bandiere irlandesi in un quartiere che accoglie una grande comunità di immigrati.

Il disagio, come quasi sempre accade, ha radici profonde. L'Irlanda sta affrontando una crisi immobiliare cronica con una diffusa insoddisfazione che ha alimentato una reazione contro richiedenti asilo e rifugiati. Alcuni esponenti di estrema destra hanno cavalcato l’onda anti-immigrazione, lanciando anche campagne sui social.

Nel frattempo, il governo di Dublino è pronto al pugno di ferro per arginare la spirale di violenza. Scene del genere, compresi gli attacchi alla polizia, "non possono e non saranno tollerate. Un elemento criminale e manipolatore non deve poter usare una tragedia spaventosa per provocare il caos", ha detto la ministra della Giustizia Helen McEntee.

E il premier di centro-destra, Leo Varadkar, ha rincarato: gli scontri di ieri sono stati “una vergogna per l’Irlanda”. Varadkar, primo figlio di padre immigrato, ha rivendicato il carattere inclusivo del Paese.

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui