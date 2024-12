Il mistero dei droni negli Usa (e non solo). Ora il governo manda a New York un sistema di rilevamento

Washington, 17 dicembre 2024 - Giorni di inquietudine e ansia per gli avvistamenti dei droni negli Stati Uniti, in particolare con video diventati virali sui social, e tentativi di rassicurazione. Nessun rischio per la sicurezza e l'incolumità delle persone, affermano oggi le Agenzie statunitensi. "Negli Stati Uniti c'è oltre un milione di droni e ogni giorni migliaia di droni si alzano in cielo anche a scopi commerciali o di sicurezza e tutti operano legalmente e legittimamente", aveva detto ieri il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale Usa John Kirby commentando la vicenda delle decine di misteriosi droni in New Jersey e in altri stati del nord est del Paese. L'amministrazione uscente dunque ha provato a rassicurare la popolazione e il Congresso che non ci sono minacce alla sicurezza, ma il mistero rimane e aumentano i deputati e senatori di entrambi i partiti che chiedono al governo di agire, mentre il presidente eletto Donald Trump accusa Joe Biden di sapere e non voler rivelare la verità.

John Kirby (foto Ansa)

Sistema di rilevamento a New York

Intanto il governo americano sta inviando un sistema di rilevamento allo stato di New York. Lo ha reso noto la governatrice Kathy Hochul, dopo che negli ultimi giorni sono aumentati gli interrogativi sui oggetti misteriosi volanti nei cieli della costa orientale e oltre. Hochul ha richiesto l'assistenza federale dopo che gli avvistamenti di droni hanno costretto le piste dell'aeroporto internazionale Stewart a chiudere per un'ora la scorsa settimana.

Droni sopra le basi militari

Dopo settimane di avvistamenti su New Jersey, New York e Filadelfia, la notte tra venerdì e sabato lo spazio aereo sopra una delle basi aeronautiche più strategiche degli Stati Uniti, in Ohio, è stato chiuso per circa quattro ore a causa della presenza di droni. "Nessuna delle incursioni ha avuto un impatto sui residenti, sulle strutture o sulle risorse della base", hanno assicurato dalla Wright-Patterson Air Force Base di Dayton, ma nei giorni scorsi sono stati avvistati i velivoli senza pilota anche su altri siti militari tra cui il Picatinny Arsenal e la Naval Weapons Station Earle in New Jersey, oltre che su strutture statunitensi all'estero, come in Gran Bretagna il mese scorso.

Le accuse di Trump a Biden

Il leader della maggioranza democratica al Senato Chuck Schumer ha chiesto al dipartimento per la sicurezza nazionale di implementare speciali sistemi di rilevamento per tracciare i droni. Trump è entrato a gamba tesa nel dibattito prima esortando il governo ad abbattere i velivoli e poi accusando Biden di voler tenere all'oscuro gli americani. "A Washington sanno esattamente cosa è successo, da dove partono e dove vanno i droni. Ma per qualche motivo non vogliono parlarne ai cittadini e invece dovrebbero farlo", ha attaccato il presidente eletto durante una lunga conferenza stampa a Mar-a-Lago sostenendo di aver cancellato il piano di trascorrere il weekend nel suo golf club di Bedminster, in New Jersey, proprio per l'allarme droni.