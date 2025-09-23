Droni sugli aeroporti di Copenaghen e Oslo: scali chiusi per ore. Zelensky: “Sono stati i russi”

Roma, 23 settembre 2025 – Lo spazio aereo sopra gli aeroporti di Copenaghen e Oslo è stato riaperto dopo che l’avvistamento di alcuni “droni di grandi dimensioni” aveva portato alla chiusura dei due scali. Circa 50 voli i voli cancellati complessivamente. I velivoli senza piloti “non sono stati abbattuti, sono scomparsi da soli”, ha fatto sapere la polizia danese, che ha annunciato la collaborazione con le autorità norvegesi “per capire se esista un collegamento” tra i due eventi.

E mentre si indaga per capire cosa sia successo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha attribuito la violazione ai russi. Su X ha infatti scritto di aver affrontato l'argomento delle “violazioni da parte della Russia dello spazio aereo degli Stati membri della Nato, anche il 22 settembre a Copenaghen” con la direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva. “Abbiamo scambiato opinioni sulle ragioni – scrive il leader di Kiev – . Se non ci sarà una risposta decisa da parte degli alleati, sia Stati che istituzioni, alle provocazioni, la Russia continuerà a perpetrare tali violazioni”.