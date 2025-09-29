Droni senza frontiere

di Marta Ottaviani

ROMA

I droni stanno diventando una sgradita costante nei cieli europei. Nella notte fra sabato e domenica il ministero della Difesa danese ha denunciato l’avvistamento di velivoli senza pilota sopra diverse località militari: è il terzo episodio in pochi giorni e il secondo in 48 ore nello stesso Paese, che questa settimana ospiterà a Copenaghen un Consiglio Ue informale (1° ottobre).

GUERRA IBRIDA ALL’UE

Da dieci giorni gli sconfinamenti di droni nel Vecchio Continente sono all’ordine del giorno. Mosca nega le accuse, ma la frequenza degli avvistamenti è in aumento. Quel che è certo è che la Danimarca è ormai una "sorvegliata speciale". Per motivi di sicurezza legati al vertice dei 27, Copenaghen ha vietato tutti i voli civili di droni sull’intero territorio nazionale per questa settimana. L’esercito ha confermato avvistamenti per la seconda notte consecutiva sopra siti militari e ha adottato "diverse contromisure" senza fornire dettagli. Stando ai media locali, anche la Germania offre supporto alla sicurezza; la fregata Hamburg ha attraccato nel porto della capitale nell’ambito della missione Nato Baltic Sentry nel Mar Baltico.

L’AVVERTIMENTO

DI ZELENSKY

Nella stessa notte l’Ucraina ha subito dodici ore di raid: secondo Kiev sono stati lanciati 643 droni e razzi, inclusi missili da crociera, su undici regioni del Paese. Il bilancio provvisorio parla di almeno quattro morti a Kiev e 70 feriti in varie aree: tra le vittime anche una ragazzina di dodici anni trovata sotto le macerie di un edificio; altre due persone sono state uccise in un istituto medico. Varsavia, in via precauzionale, ha alzato i caccia, chiuso lo spazio aereo nei pressi di due città del sud-est e messo in allerta le difese terrestri, usate nei giorni scorsi per abbattere droni non identificati.

Dopo i raid, Zelensky ha parlato con il segretario generale della Nato Mark Rutte: al centro, anche il rafforzamento del programma Purl (Priority Ukraine Needs List) che consente agli europei e al Canada di acquistare armamenti statunitensi da inviare a Kiev. Il presidente ucraino ha inoltre reso noto l’arrivo a Kiev di un sistema Patriot da Israele, con altri due in arrivo. Zelensky ha avuto contatti anche con il presidente finlandese Alexander Stubb e con il premier norvegese Jonas Gahr Støre, con i quali ha discusso del recente aumento degli incidenti con droni in Europa.

In un post su X, Zelensky ha messo in guardia gli europei su possibili attacchi ibridi russi a Paesi Ue, Italia compresa. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha rassicurato: "Putin non ci attaccherà". E ha aggiunto che "la difesa aerea italiana è sempre vigile e attenta" e che, dal confronto con il ministro Crosetto, "non ci risulta nulla di preoccupante per il nostro Paese". Tajani ha definito questi sorvoli "messaggi politici" più che militari e ha invitato a non drammatizzare.

DANIMARCA BLINDATA

In vista del vertice, Copenaghen rafforza la sicurezza: oltre al divieto di voli civili di droni per tutta la settimana, le Forze armate hanno confermato sorvoli sopra siti strategici per due notti di fila. La Russia continua a negare responsabilità o intenzioni aggressive verso Paesi Nato, ma tra gli alleati cresce l’idea che Mosca stia testando i tempi di reazione europei per dimostrare la propria determinazione in Ucraina.