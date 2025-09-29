Domenica 28 Settembre 2025

Flotilla, il Colle va ascoltato

Raffaele Marmo
Flotilla, il Colle va ascoltato
Esteri
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Attentato MichiganFlotilla oggiItalia volleyMotoGp GiapponeDon PatricielloUcraina news
Acquista il giornale
EsteriDroni senza frontiere
29 set 2025
MARTA OTTAVIANI
Esteri
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Esteri
  3. Droni senza frontiere

Droni senza frontiere

Altri avvistamenti in Danimarca. Tajani: "La nostra difesa è attenta". .

Altri avvistamenti in Danimarca. Tajani: "La nostra difesa è attenta". .

Altri avvistamenti in Danimarca. Tajani: "La nostra difesa è attenta". .

di Marta Ottaviani

ROMA

I droni stanno diventando una sgradita costante nei cieli europei. Nella notte fra sabato e domenica il ministero della Difesa danese ha denunciato l’avvistamento di velivoli senza pilota sopra diverse località militari: è il terzo episodio in pochi giorni e il secondo in 48 ore nello stesso Paese, che questa settimana ospiterà a Copenaghen un Consiglio Ue informale (1° ottobre).

GUERRA IBRIDA ALL’UE

Da dieci giorni gli sconfinamenti di droni nel Vecchio Continente sono all’ordine del giorno. Mosca nega le accuse, ma la frequenza degli avvistamenti è in aumento. Quel che è certo è che la Danimarca è ormai una "sorvegliata speciale". Per motivi di sicurezza legati al vertice dei 27, Copenaghen ha vietato tutti i voli civili di droni sull’intero territorio nazionale per questa settimana. L’esercito ha confermato avvistamenti per la seconda notte consecutiva sopra siti militari e ha adottato "diverse contromisure" senza fornire dettagli. Stando ai media locali, anche la Germania offre supporto alla sicurezza; la fregata Hamburg ha attraccato nel porto della capitale nell’ambito della missione Nato Baltic Sentry nel Mar Baltico.

L’AVVERTIMENTO

DI ZELENSKY

Nella stessa notte l’Ucraina ha subito dodici ore di raid: secondo Kiev sono stati lanciati 643 droni e razzi, inclusi missili da crociera, su undici regioni del Paese. Il bilancio provvisorio parla di almeno quattro morti a Kiev e 70 feriti in varie aree: tra le vittime anche una ragazzina di dodici anni trovata sotto le macerie di un edificio; altre due persone sono state uccise in un istituto medico. Varsavia, in via precauzionale, ha alzato i caccia, chiuso lo spazio aereo nei pressi di due città del sud-est e messo in allerta le difese terrestri, usate nei giorni scorsi per abbattere droni non identificati.

Dopo i raid, Zelensky ha parlato con il segretario generale della Nato Mark Rutte: al centro, anche il rafforzamento del programma Purl (Priority Ukraine Needs List) che consente agli europei e al Canada di acquistare armamenti statunitensi da inviare a Kiev. Il presidente ucraino ha inoltre reso noto l’arrivo a Kiev di un sistema Patriot da Israele, con altri due in arrivo. Zelensky ha avuto contatti anche con il presidente finlandese Alexander Stubb e con il premier norvegese Jonas Gahr Støre, con i quali ha discusso del recente aumento degli incidenti con droni in Europa.

In un post su X, Zelensky ha messo in guardia gli europei su possibili attacchi ibridi russi a Paesi Ue, Italia compresa. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha rassicurato: "Putin non ci attaccherà". E ha aggiunto che "la difesa aerea italiana è sempre vigile e attenta" e che, dal confronto con il ministro Crosetto, "non ci risulta nulla di preoccupante per il nostro Paese". Tajani ha definito questi sorvoli "messaggi politici" più che militari e ha invitato a non drammatizzare.

DANIMARCA BLINDATA

In vista del vertice, Copenaghen rafforza la sicurezza: oltre al divieto di voli civili di droni per tutta la settimana, le Forze armate hanno confermato sorvoli sopra siti strategici per due notti di fila. La Russia continua a negare responsabilità o intenzioni aggressive verso Paesi Nato, ma tra gli alleati cresce l’idea che Mosca stia testando i tempi di reazione europei per dimostrare la propria determinazione in Ucraina.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GuerraNato