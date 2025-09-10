Polonia: “Abbattuti oltre dieci droni russi nel nostro spazio aereo. È un atto di aggressione”

Varsavia, 10 settembre 2025 – Secondo i media ucraini, la Polonia sarebbe stata attaccata da almeno dieci droni russi. I commentatori di Kiev ritengono che questo segni l'inizio di una nuova fase delle azioni aggressive della Russia. I siti web ucraini che monitorano i droni che attaccano l'Ucraina hanno riferito durante la notte che droni russi si stavano dirigendo verso la Polonia e stavano attraversando il confine polacco-ucraino. Il blogger militare ucraino Nikolayevsky Vanyok ha riferito che c'erano almeno dieci droni che stavano compiendo una tale manovra.

I droni russi che hanno sconfinato in Polonia durante un massiccio attacco all'Ucraina dimostrano che "il senso di impunità di Putin continua a crescere, perché non è stato adeguatamente punito per i suoi crimini precedenti". Lo ha scritto su X il ministro degli Esteri di Kiev Andriy Sybiha, il quale ha assicurato che il presidente russo sta mettendo "alla prova" l'Occidente. "Putin continua semplicemente ad alzare il livello dello scontro, ad espandere la sua guerra e a mettere alla prova l'Occidente. Più a lungo non riceverà risposte forti, più diventerà aggressivo. Una risposta debole adesso provocherà ulteriormente la Russia - e allora missili e droni russi voleranno ancora più in profondità in Europa", ha scritto il ministro russo.