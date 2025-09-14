Droni russi, Pina Picierno (Pd): “Non sottovalutare Mosca. È un pericolo concreto”

Roma, 13 settembre 2025 – “Abbiamo una percezione superficiale di quanto la minaccia russa sia avvertita in Europa orientale e nei baltici”. Con queste parole, la vicepresidente del Pd dell’Europarlamento, Pina Picierno, a Ventotene per la Conferenza europea per la Pace e la Democrazia, sottolinea la gravità di quanto accaduto nei giorni scorsi nei cieli della Polonia. Che cosa pensa del progetto Sentinella dell’Est lanciato dalla Nato in seguito alla crisi dei droni in Polonia? “Quanto accaduto è sicuramente un salto di qualità della strategia di aggressione del Cremlino. Non è più solo una minaccia, ma un concreto pericolo. L’Europa ha il compito di rappresentare in ambito Nato questa urgenza con efficacia e unità. Bisogna, in ogni caso, essere pronti a utilizzare i nostri strumenti di difesa previsti dall’articolo 42. Per uno Stato membro vittima di un’aggressione armata sul suo territorio è già prevista la mutua assistenza”.

Pina Picierno è nata nel 1981. Esponente del Partito democratico, è vicepresidente dell’Europarlamento

Da dove partire per costruire una difesa integrata europea? Che cosa replica a chi non la considera una priorità? “Siamo già partiti. Non è ancora sufficiente, ma quanto previsto finora in termini di risorse e cooperazione è un inizio. L’insufficienza credo si mostrerà fin troppo presto, chi lo nega non fa i conti con una realtà che certamente non piace a nessuno. Ma negare i profondi cambiamenti che stiamo vivendo è da irresponsabili. L’attuale classe dirigente europea sarà valutata dalla capacità di impedire l’immaginabile e di garantire sicurezza e libertà. Tanto nei suoi confini quanto nelle sue relazioni internazionali. Resterà poco a chi confonde il consenso con il populismo e il populismo con la politica”.

La casa distrutta dal drone in Polonia

In che modo si possono contrastare le azioni di disinformazione messe in campo da Cina e Russia, senza inficiare la libertà di informazione? “Non è semplice, ma il confine tra propaganda e libera informazione è meno labile di quanto si immagini. Bisogna innanzitutto fermare la prima, seguendo l’enorme flusso di denaro che ad essa è destinato da regimi e autocrazie per alimentare disinformazione e disorientamento. Lo stiamo facendo, ma ancora non basta. Bisogna sostenere e rendere più solida la libera informazione, le sue professioni, la sua credibilità nell’opinione pubblica. Von der Leyen ha assunto precisi impegni in questa direzione nel suo recente discorso sull’Unione, valuteremo la sua presidenza anche da questo”. Come può tornare a essere protagonista l’Europa? Da quali riforme occorre partire? “Una grande riforma delle nostre istituzioni, per rafforzarle e semplificarne il funzionamento. Il primo passo deve essere quello di superare il meccanismo dell’unanimità, che troppo spesso paralizza le decisioni e rende l’Ue ostaggio del potere di veto di un singolo Stato. Il secondo, mettere al centro dell’attività legislativa il Parlamento, che non è solo un’esigenza democratica, ma risponde anche al principio di rapidità ed efficienza delle decisioni. E poi riformare le nostre politiche. A partire da quella estera e di difesa, dalla sua competitività e dal suo mercato unico, con nuovi strumenti di debito comune e di superamento della sua frammentazione, specie in campo energetico. La lista è lunga, il percorso tortuoso, non tutto sarà ottenibile subito. Ma il vecchio gradualismo non è più adeguato, servono obiettivi chiari, tappe forzate, scadenze certe. Il mondo corre a una velocità doppia e in una direzione opposta a quella che avevamo immaginato. È la direzione del protezionismo, dei conflitti, dei nazionalismi. L’integrazione europea è nei suoi principi e nei suoi valori l’unica cura, per se stessa e per il mondo, ma ha bisogno di forti, concrete e rapide realizzazioni”.