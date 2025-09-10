Droni russi Paura in Polonia. Diciannove violano i cieli europei. L’ira di Tusk: “Atto volontario”

Roma, 10 settembre 2025 – L’Europa si sveglia con pensieri cupi e nervi tesi. Diciannove droni russi bucano lo spazio aereo della Polonia che fa alzare i caccia, abbatte tutto quel che può (almeno tre velivoli, quindi non abbastanza) e mentre rintraccia i rottami di 15 droni grazie a 12mila agenti che rastrellano l’est del Paese, subito lancia l’allarme Nato. Mosca – sotto accusa – esibisce sarcasmo: “Nessuna prova, accuse infondate”. Poi offre collaborazione investigativa. Errore nel lancio di uno sciame? Droni deviati da misure di disturbo elettronico? O azione ibrida – un provocatorio test per misurare i riflessi atlantici? Gli analisti appaiono divisi. La stessa chiamata notturna della Difesa bielorussa per segnalare a Varsavia droni “vaganti” in arrivo suggerisce domande e approfondimenti, visto che proprio in queste ore scatteranno le esercitazioni congiunte russo-bielorusse Zapad-2025. Per fortuna non si registrano vittime o feriti, solo danni a una casa e a un’auto. “Nessun dubbio, è un atto deliberato”, è la linea polacca. “Mai così vicini a un conflitto dalla Seconda guerra mondiale”, paventa il premier Donald Tusk.

La polizia polacca raccoglie i resti di un drone russo

In automatico, Varsavia invoca l’articolo 4 del trattato istitutivo della Nato: “Le Parti si consulteranno ogni qualvolta, a giudizio di una di esse, l’integrità territoriale, l’indipendenza politica o la sicurezza di una qualsiasi delle Parti siano minacciate”. Nel quartier generale di Bruxelles scattano le prime consultazioni. “È in corso una valutazione completa, ma la violazione non è un caso isolato – ammonisce il segretario generale Mark Rutte –. Gli alleati sono determinati a difendere ogni centimetro del loro territorio. Monitoreremo attentamente la situazione lungo il nostro fianco orientale, con le nostre difese aeree costantemente pronte”. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky denuncia “la sfrontatezza” della Russia. Questi non sono “incidenti” ai margini dell’Ucraina (singole ’cadute’ erano già avvenute anche in Romania). Secondo Zelensky, “i russi stanno testando i limiti del possibile: cosa possono fare e cosa ancora no”. L’ambasciatore degli Stati Uniti alla Nato Matthew G. Whitaker si unisce alla determinazione di Rutte. Ma il post sibillino di Donald Trump su Truth non promette granché bene: “Perché la Russia viola lo spazio aereo polacco con i droni?”. Criptica anche la risposta: “Eccoci qui!” (che vuol dire tutto e niente). Per la cronaca, l’inviato della Casa Bianca Keith Kellogg era in volo verso la Polonia proprio durante l’attacco (lo svela la Cnn).

L’articolo 5 del Trattato atlantico, quello che prevede il potenziale intervento dei 32 membri dell’Alleanza a difesa del Paese aggredito, resta sullo sfondo. Nominarlo fa quasi paura. Rutte esalta la risposta militare collettiva grazie a “F–16 polacchi, F-35 olandesi, Awacs italiani, aerei Nato, Patriot tedeschi”. E poi ribadisce: “Il mio messaggio a Vladimir Putin è chiaro: fermi la guerra in Ucraina, fermi l’escalation contro civili e infrastrutture, e smetta di violare lo spazio aereo degli alleati”.

Massima solidarietà alla Polonia viene espressa in una sequenza impressionante di chiamate. Keir Starmer, Emmanuel Macron, Giorgia Meloni e Friedrich Merz assicurano ogni sostegno. Ma il cancelliere tedesco, oltre a condannare la Russia, non nasconde le difficoltà: “La difesa aerea della Nato ha funzionato, ma non così bene come avrebbe dovuto per impedire l’incursione di un numero così elevato di droni nello spazio aereo polacco, e per rilevare e difendersi da questi obiettivi. Questo scatenerà discussioni all’interno della Nato e dell’Unione europea, ma è molto chiaro che siamo e rimarremo pronti a difenderci e siamo determinati ad aumentare significativamente la prontezza e la capacità di difendere il pilastro europeo della Nato”. Varsavia si prepara a ogni scenario e intanto chiude precauzionalmente il confine con la Bielorussia.