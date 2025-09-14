Droni russi Jet Nato in volo

Si sono ancora alzati in volo gli aerei dell’esercito di Varsavia e degli alleati per proteggere i cieli polacchi, a seguito della nuova minaccia russa di attacchi con droni in Ucraina. Una decisione che ha comportato anche la chiusura dell’aeroporto di Lublino, volta a "garantire la sicurezza del nostro spazio aereo", hanno detto le forze armate polacche. Un drone è stato rilevato pure in Romania, facendo scattare l’allerta nella contea settentrionale di Tulcea, vicino al Mar Nero. "La minaccia è stata scongiurata. Grazie a tutti coloro che sono stati coinvolti nell’operazione, sia in aria che a terra. Restiamo vigili": è quanto ha scritto su X il premier polacco Donald Tusk, considerando conclusa la situazione di emergenza che aveva fatto decollare caccia polacchi e alleati in sorvolo sul confine est in Polonia.

Nella notte tra venerdì e ieri, invece, Mosca ha lanciato 164 droni e un missile balistico contro l’Ucraina, provocando danni e feriti a Kharkiv. Secondo lo Stato maggiore di Kiev, i russi hanno tentato un blitz a Kupyansk tramite una conduttura del gas, tecnica già utilizzata in passato per conquistare Avdiivka e Sudhza.

"Sono pronto a imporre sanzioni significative contro la Russia, a patto che tutti i Paesi della Nato accettino di farlo e che smettano di acquistare petrolio da Mosca". Così ha scritto Donald Trump sul profilo di Truth, pretendendo anche che i membri dell’Alleanza impongano "dazi dal 50 al 100% alla Cina, da ritirare completamente dopo la fine della guerra". Se la Nato "farà come dico – ha chiosato –, la guerra finirà rapidamente e tutte quelle vite saranno salvate". Immediata la reazione dell’Unione europea. "Continueremo a collaborare – ha detto il portavoce della Commissione – con tutti i partner globali interessati nel contesto delle sanzioni contro la Russia e della loro applicazione".

Oltre al tema delle sanzioni economiche, tiene banco la questione della difesa militare. La Nato, infatti, nell’ambito della missione Sentinella orientale, sta vagliando l’ipotesi di far scattare una no-fly zone sul confine tra Polonia e Ucraina – queste ultime collaboreranno già nei prossimi giorni per rafforzare la difesa aerea. "Dobbiamo dimostrare la nostra determinazione e la nostra capacità di difendere il territorio", ha spiegato il segretario generale Mark Rutte. La Danimarca fornirà due F-16 e una fregata antiaerea, la Francia tre Rafale e la Germania quattro Eurofighter.

L’Italia, invece, sta valutando se inviare due caccia (F-35 o Eurofighter) o allungare la permanenza del Samp-T in Estonia. "La difesa e le relative spese – ha detto Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato – devono essere concentrate sul fianco sud dell’alleanza, dove ci sono interessi strategici per l’Italia, come porti, aeroporti, oleodotti e gasdotti; dove l’immigrazione viene usata come arma ibrida contro l’Europa".