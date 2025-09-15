Droni russi in Romania. Kallas: è un’escalation. Raid ucraini oltreconfine, nel mirino una raffineria

Dopo il caso polacco arriva quello romeno, sebbene molto inferiore nelle dimensioni. Questa volta si è trattato infatti di un singolo drone russo entrato nello spazio aereo Nato, per l’appunto in Romania, con un volo di 50 minuti. Poi ha virato ed è rientrato nei cieli ucraini. Bucarest ha comunque fatto alzare i caccia. E accusato Mosca: "Sono azioni irresponsabili e rappresentano una nuova sfida alla sicurezza e alla stabilità regionale nell’area del Mar Nero", ha tuonato il ministero della Difesa.

Bucarest porterà ora l’episodio all’attenzione dell’assemblea generale delle Nazioni Unite.

L’Ucraina, dal canto suo, non sta con le mani in mano. Nella notte alcuni droni hanno colpito una delle più grandi raffinerie di petrolio in Russia nella città di Kirishi. Ovvero una filiale di Surgutnaftogaz. L’impianto ha una capacità di raffinazione di oltre 10 milioni di tonnellate di petrolio all’anno e produce un’ampia gamma di prodotti petroliferi, tra cui benzina, gasolio, carburante per aviazione. Sarebbe poi stato anche colpito un impianto chimico nella regione di Perm, a 1.800 km dal confine ucraino (i droni dell’intelligence ucraina avevano appena centrato un altro impianto petrolifero a Ufa, a 1.400 chilometri di distanza). Il servizio di intelligence militare ucraina (Gur) e le Forze per le operazioni speciali hanno rivendicato nel mentre anche attacchi mirati ad altre ferrovie russe.