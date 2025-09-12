Droni russi, la difesa europea ha fatto flop: missili troppo costosi e inutili, servono gli intercettori di Kiev

Roma, 12 settembre 2025 - L'incursione di droni russi in Polonia il 10 settembre è stata quasi certamente un test di Putin per saggiare le difese europee, anche perché almeno 15 erano droni esca Gerber e tutti non erano armati. Il Cremlino così si è reso conto in quanto tempo e di come la Nato reagirebbe a un attacco. Ed è stato un vero fiasco visto che ne sono stati intercettati e abbattuti solo 4. Inoltre c'è anche un calcolo economico da fare, se per distruggere droni da poche migliaia di dollari vengono utilizzati missili dal valore di milioni.

Droni intercettori consegnati all'esercito ucraino dalla Serhiy Prytula Charity Foundation

Lo stesso presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha messo in allerta Bruxelles: i missili dei sistemi di difesa aerea come Patriot o Samp-T "non sono armi contro i droni kamikaze". Il leader in guerra contro la Russia da oltre tre anni e mezzo ha sottolineato: "Si tratta di missili costosi, progettati innanzitutto per obiettivi balistici. Un singolo intercettore Patriot costa 2-3 milioni di dollari, mentre un drone Shahed o Geran può arrivare a 100 mila dollari". Ed ha aggiunto: "Quando la Russia lancia 500-800 droni al giorno, usare questi missili contro di loro semplicemente non è una soluzione. Solo un approccio completo ed economicamente vantaggioso può portare risultati. L'Ucraina vanta un'esperienza unica nella costruzione di una difesa multisistema: difesa aerea, gruppi di fuoco mobili, droni intercettori, aviazione, elicotteri e diversi livelli di guerra elettronica. Questo è l'unico modo per fermare attacchi massicci".

I Paesi europei sono in gran parte impreparati alla guerra con i droni, e Kiev lo sa così Zelensky ha proposto ai Paesi Ue un programma di finanziamento congiunto per la costruzione di droni intercettori. "Questo dovrebbe essere fatto il prima possibile, in modo che le procedure burocratiche non interferiscano. Siamo aperti a questa cooperazione", ha affermato.

Ed è proprio in cerca di droni intercettori che oggi funzionari europei si recano a Kiev, scrive il Kyiv Independent. Non è un caso se a poche ore dall'attacco in Polonia, la società di consulenza ucraina Triada Trade Partners ha registrato un'impennata di richieste dall'Europa sia per i droni intercettori che per i sistemi di guerra elettronica (EW), come ha svelato al Kyiv Independent Bohdan Popov, capo del dipartimento analitico dell'azienda. Richieste giunte naturalmente dalla Polonia, ma anche dalla Germania e dalla Danimarca e da altri Paesi Baltici.

Tutti vogliono i nuovi droni intercettori che l'Ucraina ha prodotto circa tre mesi fa e che sono stati presentati per la prima volta dal presidente Volodymyr Zelensky, fa sapere il quotidiano ucraino. Le nazioni europee hanno sofisticati sistemi di difesa dal valore di milioni di euro per abbattere missili balistici o da crociera, ma non dispongono di tecnologie economiche per abbattere i droni. Gli F-16 polacchi, F-35 olandesi hanno usato missili Sidewinder, che costano circa 400.000 dollari l'uno, per abbattere i velivoli a guida autonoma russi, fatti in compensato e schiuma e che costano solo circa 10.000 dollari. Per quest’ultimi servirebbero quelli che la Serhiy Prytula Charity Foundation, un'organizzazione ucraina fondata nel 2020 con l'obiettivo primario di fornire supporto sia alle Forze di Difesa dell'Ucraina che ai civili colpiti dall'aggressione russa, ha consegnato all'esercito ucraino dal costo di 2 mila dollari l'uno e adatti ad abbattere droni russi come i Geran o i Shahed.